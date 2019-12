El Govern no modificarà la indemnització per residència però revisarà "si existeix una mínima irregularitat"

Publicado 13/12/2019 16:43:49 CET

Costa insisteix que "no és un 'plus', sinó una indemnització que, a més, està regulada des de fa 20 anys, en el 2000" Assegura "no tenir constància de cap cas concret" en el qual no es compleixin els requisits

PALMA DE MALLORCA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha informat que l'Executiu autonòmic "no contempla modificar" la indemnització per residència de 22.000 euros anuals que cobren alguns càrrecs que al moment de la seva elecció no es trobaven residint a Mallorca, si bé ha assegurat que la revisarà "si existeix una mínima irregularitat" en algun cas.

En roda de premsa posterior al Consell de Govern i preguntada per aquest tema, Costa ha assegurat, no obstant això, "no tenir constància de cap cas concret" en el qual no es compleixin els requisits. La portaveu també ha insistit que "no és un 'plus', sinó una indemnització que, a més, està regulada des de fa 20 anys, en el 2000".

Actualment, hi ha 15 persones a l'Administració pública que reben aquesta quantia "no des d'un punt de vista funcional, sinó de servei eventual i temporal". Així mateix, Costa ha destacat que més del 90 per cent dels membres són de Mallorca.

Preguntada per les queixes rebudes per altres professionals que reben un 'plus' per residència com, per exemple, els agents de Policia Nacional, Costa ha defensat que "solament pot fer referència als quals afecten la Comunitat", si bé ha reiterat que "la pujada d'aquesta quantia és un dels temes que s'han reclamat a l'Estat".