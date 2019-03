El Govern obre 12 expedients a nou aerolínies en 2018, amb sancions de 16.100 euros en total per a quatre d'elles

Publicado 27/3/2019 17:42:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern va obrir 12 expedients sancionadors a nou aerolínies en 2018, dels quals cinc ja s'han resolt en multa per a quatre companyies, fins a sumar 16.100 euros.

Els altres set expedients continuen en tramitació, segons dades de la Direcció General de Consum facilitats pel Govern en resposta a una pregunta del diputat de MÉS per Menorca Nel Martí.

Dels procediments conclosos, la major de les sancions imposades per expedients oberts en 2018 va ser a Qatar Airways, multada amb 8.750 euros per clàusules 'no show'. Aquestes clàusules suposen que si un passatger no utilitza un trajecte d'anada o d'enllaç la companyia aèria cancel·la automàticament la resta de trajectes dins del mateix bitllet i, per tant, l'usuari els perd encara que els hagi pagat.

Cal recordar que el Govern va multar a Ibèria amb 448.000 euros per clàusules d'aquest tipus, en un expedient obert en 2017. Aquesta clàusula vulnera una norma estatal --el Reial decret legislatiu 1/2007--, una autonòmica --la Llei 7/2014--, i a més, ha estat declarada com a abusiva pel Tribunal Suprem.

D'altra banda, Consum també va sancionar a Ryanair en 2018 amb 2.250 euros de multa per no admetre el canvi d'un abonament per tenir aplicat el descompte de resident, i amb altres 2.250 euros per no indemnitzar a un passatger pels danys en la seva maleta.

En 2018 també es va obrir un expedient a Condor Flueddinst per tenir una línia telefònica d'atenció al client de cost per a l'usuari superior a la tarifa bàsica, que va culminar en una sanció de 2.000 euros; i a Norwegian Air Shuttle per negar-se a la devolució de despeses de passatgers per perdre un vol contractat per la companyia com a conseqüència d'una informació errònia, per la qual cosa ha recaigut una multa de 850 euros.

A més, estan pendents de resolució expedients sancionadors a Vueling per no indemnitzar a un passatger per la destrucció de l'equipatge, per cobrar al passatger per un error en el nom i per no disposar de fulls de reclamació; a Etihad Airways i a Ibèria Express per clàusules 'no show'; a Ibèria per obligar el consumidor a pagar per la selecció de seients; i a Transavia Airlines per tenir una línia telefònica d'atenció al client de tarifació addicional.

UN MILIÓ D'EUROS EN SANCIONS A AEROLÍNIES ENTRE 2016 I 2017

El Govern balear va imposar sancions per 1,01 milions d'euros a aerolínies entre 2016 (434.600 euros) i 2017 (584.700 euros). La més elevada va ser la sanció a Ibèria per les clàusules 'no show' -que es va anunciar a la fi de desembre-, encara que també destaca la sanció de 320.000 euros a Vueling per cancel·lacions i retards injustificats en l'estiu de 2016, a la qual va afegir 20.000 euros per incomplir els requeriments d'informació efectuats per l'administració.

En 2017 Vueling també va ser objecte d'un expedient que es va saldar amb una multa de 22.000 euros per cancel·lació de reserves de forma unilateral i sense justificar, sense retornar el preu dels bitllets ni oferir la compensació ni l'atenció establertes per llei.

També destaquen per la seva quantia una sanció de 40.000 euros i una altra de 35.000 euros a Air Europa per clàusules 'no show', causa per la qual també es va sancionar a Air Nostrum amb 21.500 euros; una altra de 24.000 euros a Ryanair per no efectuar canvi de bitllets sense càrrecs a petició del passatger, malgrat que la cancel·lació es devia a una causa major; i una altra de 21.500 euros a Ibèria per no retornar al consumidor el preu íntegre del bitllet i retenir 30 euros en concepte de despeses de gestió.

Altres causes per les quals Consum ha sancionat a les aerolínies en els últims tres anys són cobrar sobrepreu per seients; no aplicar el descompte de resident sobre els càrrecs per emissió i no incloure a les famílies nombroses en l'aplicació del descompte de resident; incomplir el servei d'equipatge especial; cobrar per l'emissió de targetes d'embarqui; incomplir obligacions d'informació; anul·lar, bitllets d'una segona reserva i penalitzar als passatgers; no assignar els seients que el passatger havia pagat; no retornar diners pagats en concepte de pre-reserva; no indemnitzar a una passatgera per una maleta perduda; i donar informació errònia al consumidor sobre les condicions del contracte.