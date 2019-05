El Govern participa en la Primera Setmana de la Dramatúrgia amb una convocatòria de textos teatrals

Publicado 20/5/2019 13:51:08 CET

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), participa en la Primera Setmana de la Dramatúrgia amb una convocatòria de textos teatrals i un curs avançat de dramatúrgia.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, es tracta d'una iniciativa conjunta de l'IEB, la Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística de Palma, el Teatre Principal, el programa cultural Art Jove i l'Associació de Dramaturgs de Balears (ADIB).

Aquesta setmana, que tindrà lloc entre el 25 de juny i l'1 de juliol de 2019, engloba una desena d'activitats que van des de lectures dramatitzades fins a diferents cursos de formació, tant per a dramaturgs com per a persones no iniciades en aquesta disciplina artística.

L'IEB ha obert, juntament amb l'Ajuntament de Palma, una convocatòria de textos teatrals no estrenats per seleccionar dos, que es podran veure el proper 28 de juny en el Teatre Mar i Terra en format de lectura dramatitzada; més endavant, aquestes obres viatjaran a Menorca, Eivissa i Barcelona.

A més, l'IEB organitza un taller avançat de dramatúrgia amb l'autora gironina Helena Tornero. Aquest curs es fa en col·laboració amb la Sala Beckett-Obrador Internacional de Dramatúrgia.

El programa Art Jove, també impulsat des de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, pren part en aquesta Primera Setmana de la Dramatúrgia amb la final del Certamen de Dramatúrgia Art Jove 2019.

Per la seva banda, el Teatre Principal ofereix un taller amb Jaume Miró, guanyador de la primera beca d'autor resident convocada per aquesta institució, així com dues lectures de textos, que s'emmarquen al programa Principal Jove i en el Premi Mallorca de Dramatúrgia.

L'Associació de Dramaturgs de Balears ha convidat a Itziar Pascual, reconeguda dramaturga, pedagoga, investigadora i periodista, a participar d'aquesta setmana a través de dues activitats: d'una banda, impartirà una 'masterclass' sobre dones creadores en l'escena espanyola contemporània i, per una altra, farà una xerrada sobre drets d'autor.