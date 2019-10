El Govern posarà tots "els mecanismes de defensa necessaris" contra els efectes dels aranzels de Trump

Publicado 3/10/2019 18:30:48 CET

Productors de la D.O. Oli de Mallorca esperen que "s'imposi el sentit comú"

PALMA DE MALLORCA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha assegurat aquest dijous que posarà tots "els mecanismes de defensa necessaris" contra els efectes de la pujada els aranzels, a les importacions de vi, oli, olives i formatges de la Unió Europea (UE), anunciades pel Govern dels Estats Units, que tindran un impacte sobre un volum d'exportacions espanyoles de 970 milions d'euros.

Des d'aquest departament del Govern han informat així a Europa Press després que el Govern de Donald Trump hagi anunciat la imposició de nous aranzels a 7.500 milions de dòlars (6.900 milions d'euros) de productes procedents de la UE.

Per la seva banda, el president del Consell Regulador D.O. Oli de Mallorca, Sebastià Solivellas, ha explicat que als Estats Units importen una quantitat simbòlica, un 2% d'una producció de 300.000 litres, però que espera que "al final s'imposi el sentit comú".

Malgrat això, ha expressat que és "un mercat de futur" en el qual ja s'ha començat a incursionar encara que, ara com ara no els "afecta directament". A això, ha afegit que els seus competidors naturals (la resta d'Espanya, Itàlia i Grècia) també es veuran afectats. Així, ha dit que espera que la pressió diplomàtica i política sigui suficient "per intentar revertir la situació", que, tal com ha matisat, "àdhuc no és definitiva".

"Si no, una altra solució és crear una línia d'ajudes per compensar", ha dit Solivellas a pesar que "la mesura afecta també" als consumidors nord-americans doncs la seva "producció no els hi és suficient per al consum que té".

El president de la D.O. Pla i Llevant i de Vi de la Terra Mallorca, Antoni Bennassar, ha lamentat, per la seva banda, l'anunci del president nord-americà i ha expressat que als Estats Units s'exporta "aproximadament un 15% de la seva producció".

Per la seva banda, el Consell Regulador de la Dominació d'Origen (CRDO) del Formatge Maó-Menorca tem una baixada de les vendes als Estats Units després de la decisió adoptada per l'Administració Trump d'imposar aranzels a productes europeus.

La gerent del CRDO, Pietat López, ha explicat que els Estats Units rep el 70 per cent del formatge Maó-Menorca que s'exporta fora d'Espanya, per la qual cosa la pujada del 25 per cent sobre aquest producte suposarà una "important garrotada".