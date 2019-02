El Govern registra la compareixença urgent d'Armengol al Parlament per a informar sobre el REB

Publicado 26/2/2019 18:05:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència, Pilar Costa, ha registrat aquest dimarts la compareixença urgent de la presidenta del Govern, Francina Armengol, per a "informar sobre el nou Règim Especial per a Balears" (REB) aprovat el divendres al Consell de Ministres.

El Govern ha demanat la compareixença urgent de la presidenta després que el líder del PP a Balears, Biel Company, registrés el dilluns la mateixa petició.

El Consell de Ministres va aprovar el divendres un Decret llei del REB que afectarà el transport, "blindant el descompte del 75 per cent per a viatges de residents amb la Península" i "establint bonificacions per al transport de mercaderies", a les inversions de l'Estat a les Illes, que aniran regulades "per a estar en la mitjana" i, finalment, al model energètic, ja que "es reforçarà la connexió amb la Península i es fomentaran les energies renovables".

Fins al moment, Armengol ha insistit que és "un pas històric" posat que "feia 20 anys que no es modificava". En concret, la presidenta ha apuntat que aquest REB és "una bona eina" que, encara que "cal anar millorant amb el temps", garanteix a Balears estar "en la mitjana de les inversions estatals", així com el "75 per cent de descompte en transport aeri i marítim per a residents".