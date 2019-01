El Govern rep 81 sol·licituds per rehabilitar habitatge per a lloguer social, i una part dels propietaris hi renuncia

Publicado 29/1/2019 12:52:36 CET

El conseller explica que s'estan "replantejant" aquesta línia per millorar-la

PALMA DE MALLORCA, 29 Gen. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat ha rebut 81 sol·licituds per al programa de l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) de rehabilitació d'habitatge lliure per destinar-la a lloguer social, tot i que part dels propietaris posteriorment hi han renunciat i finalment han quedat "molt pocs" habitatges beneficiaris.

Així ho ha indicat el conseller Marc Pons en resposta a una pregunta de la diputada de Podem, Marta Maicas, durant el ple del Parlament, on ha manifestat que s'estan "replantejant" aquesta línia per veure "com es pot ajustar" i "millorar".

El programa es dirigeix a propietaris d'habitatges lliures buits, que l'Ibavi rehabilita a canvi d'una cessió temporal per a lloguer social. De les 81 sol·licituds rebudes, 69 no complien tots els requisits i dels beneficiaris una part hi va renunciar per optar a "una altra via", de manera que finalment han quedat al voltant de cinc habitatges beneficiaris.

D'altra banda, en resposta a una pregunta de la diputada Sandra Fernández (PP), Pons ha mantingut que "ningú no pot qüestionar que aquest Govern no hagi abordat el problema de l'habitatge de cara". Entre altres mesures, ha ressaltat la Llei d'Habitatge, les ajudes al lloguer que han arribat a "més de 4.000 famílies" i mesures fiscals.