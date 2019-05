El Govern sanciona per lloguer vacacional il·legal a tres plataformes de viatges i Airbnb es nega a pagar-la

Publicado 29/5/2019 13:48:22 CET

Des de 2017 s'han obert un centenar d'expedients sancionadors a propietaris amb lloguer vacacional il·legal

PALMA DE MALLORCA, 29 Maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Innovació, Investigació i Turisme ha sancionat amb 300.000 euros a les tres plataformes de viatges Tripadvisor, HomeAway i Airbnb per cometre "una infracció molt greu" en comercialitzar ofertes de lloguer vacacional il·legal que, des d'agost de 2017, es regula mitjançant la Llei Turística, i, també des de llavors, s'han obert un centenar d'expedients sancionadors a propietaris per aquesta activitat.

Segons ha explicat la titular de la cartera de Turisme, Bel Busquets, Tripadvisor ja ha efectuat el pagament de forma voluntària, HomeAway encara té el termini obert per fer-ho però, no obstant això, Airbnb s'ha negat a pagar la sanció, per la qual cosa està "en mans" de l'Agència Tributària que procedirà a l'embargament de la seva plataforma. A més, l'import que haurà de pagar s'incrementarà "fins els 400.000 euros, el màxim que marca la llei" per "els interessos de demora".