El grup mallorquí de jazz 'Glissando Big Band', de gira per Egipte

Publicado 29/3/2019 13:32:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Març (EUROPA PRESS) -

El grup mallorquí de jazz 'Glissando Big Band' arrencarà una gira per Egipte amb el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) i l'Institut Ramon Llull (IRL).

La gira s'ha presentat aquest divendres a Ca'n Oleo, segons ha informat la Conselleria de Cultura, Participació i Esports en una nota de premsa.

Seran tres concerts, dos a Alexandria i un a el Cairo, en el marc del Jazz Tals Festival. La iniciativa ha sorgit a través del contacte entre la promotora de la Biblioteca d'Alexandria en la passada edició de 'Fira B!' i la participació de l'IEB en el festival de Bremen Jazzahead.

El dimarts 2 d'abril, a la Biblioteca d'Alexandria, el grup actuarà amb la cantant egípcia Nesma Mahgoub; el dimecres 3 d'abril, donaran un segon concert a la Biblioteca d'Alexandria; i el dijous 4 d'abril, a la Universitat Americana del Caire.

A la presentació ha assistit la tècnica del IEB Elisenda Farré, el músic Salvador Font i el promotor Ángel Pujol, de Manangelment, qui ha manifestat que "mai no s'havia posicionat tant al món i internacionalitzat tant la música de Balears".

'Glissando Big Band' és una associació de jazz formada per 18 músics, creada al maig de 2011. Des dels seus inicis ha realitzat diversos concerts per tota l'illa, amb l'objectiu de promocionar i donar a conèixer la música swing i jazz a Mallorca i a Balears. A l'estil de les orquestres nord-americanes de swing dels anys 30, l'agrupació està composta per cinc saxos, quatre trombons, quatre trompetes, base rítmica (contrabaix, guitarra, piano i bateria) i la cantant Cecilia Giménez.

"Moure una agrupació de 18 músics és un miracle", ha valorat Pujol.