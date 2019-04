La guarderia de l'Hospital Can Misses (Eivissa) atén des d'octubre de 2016 a més de 200 nens

Publicado 17/4/2019 11:36:05 CET

EIVISSA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La guarderia-ludoteca de l'Hospital Ca Misses d'Eivissa ha atès des d'octubre de 2016 a més de 200 nens, segons ha informat en un comunicat l'Àrea de Salut de les Pitiusas.

L'antiga cafeteria de l'Hospital va ser reformada creant-se un espai amb 300 metres quadrats d'aules i dos jardins exteriors de 100 metres quadrats cadascun. Aquest servei està destinat als fills menors de tres anys dels treballadors de l'Àrea de Salut i les places que no queden cobertes es completen amb places externes.

La guarderia també compta amb un espai destinat a ludoteca per a nens d'entre quatre i deu anys. Des de l'Àrea de Salut han afirmat que l'engegada del servei ha millorat la conciliació familiar dels treballadors, ja que estudis han demostrat que amb la implantació de guarderies als centres de treball s'aconsegueix reduir l'absentisme i augmentar la motivació dels empleats.

A més, entre altres coses, facilita la lactància materna i afavoreix la igualtat en les opcions laborals d'homes i dones.

EXPOSICIÓ DELS NENS

L'Àrea de Salut ha destacat que els 67 nens que assisteixen a la guarderia de l'Hospital Can Misses exposen aquests dies les obres artístiques que han realitzat al llarg del curs a través del projecte 'La vida és art'.

Els petits han treballat conceptes artístics i han arribat a realitzar dissenys com un pas de zebra per a nens amb autisme. La guarderia actualment atén a 67 alumnes, set d'ells menors d'un any, 24 d'un a dos anys i 36 de dos a tres anys.