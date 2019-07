Hotelers, empresaris i veïns de s'Arenal demanen a Cort una policia específica per a la Platja de Palma

Publicado 12/7/2019 12:57:45 CET

També reclamen la creació d'una unitat d'agents cívics i la constitució de la Platja de Palma com un sol districte per "mantenir la convivència" a la zona

PALMA DE MALLORCA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Representants del sector hoteler, empresarial i associacions veïnals de s'Arenal han sol·licitat aquest divendres a l'alcalde de Palma, José Hila, unitats específiques de la Policia Local per a la Platja de Palma que treballin a la zona "durant tot l'any" enlloc de tenir "només" reforços policials en temporada alta.

Així ho ha expressat el president de l'Agrupació Ciutadana Ciutat s'Arenal, Biel Barceló, qui ha registrat aquest divendres una bateria de propostes a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de s'Arenal per tal de combatre el turisme "incívic" a la zona amb la finalitat de "mantenir la convivència" i corregir les "anomalies" derivades dels "excessos" del turisme.

A més, les entitats també plantegen la creació d'una unitat d'agents cívics i la constitució de la zona de Platja de Palma com un sol districte, independent del de Sant Jordi.

"Volem que torni tothom, també els joves que tenen ganes de festa, però tothom ha de venir amb respecte", ha manifestat Barceló, qui ha reconegut que les ordenances municipals a la zona han generat "alguns canvis" relatius a combatre el 'botellot', la venda ambulant il·legal i la prostitució de carrer, encara que reitera que les conductes "incíviques" es mantenen a la zona.

"ZONA D'EXCESSOS"

Per la seva banda, el president de l'Associació Balear d'Oci Nocturn, Jesús Sánchez, ha ofert la col·laboració dels empresaris de la zona perquè la Platja de Palma "no sigui reconeguda com una zona d'excessos".

A més, ha reconegut que hi ha empresaris a la zona que "no compleixen" amb la legislació, per la qual cosa ha subratllat la importància de complir amb les ordenances municipals.

"Volem que tots compleixin i que els que no compleixen es vegin més ofegats i exclosos de l'oferta de la zona", ha afirmat.

REGULACIÓ DEL 'TOT INCLÒS'

Des de l'Associació d'Hotelers de la Platja de Palma, la seva gerent, Patricia Lliteras, s'ha referit a la necessitat de "regular" el 'tot inclòs', una regulació que, segons ha sostingut, hauria d'anar acompanyada d'una regulació de la resta de sectors de la zona, com a locals d'oci i comerços.

En la mateixa línia s'ha expressat el president de l'Associació de Comerciants i Empreses de Serveis Turístics de Mallorca, José Tirado, qui ha recordat que a principis de l'anterior legislatura el Govern es va comprometre a regular el 'tot inclòs'.

"No només no l'han regulat, sinó que no l'han limitat. Mentre no es posi un límit i un control, seguirem tenint els problemes que tenim a zones turístiques com s'Arenal i Magaluf", ha sostingut Tirado, qui ha exigit al Govern el "compliment" dels compromisos assumits el 2015 relatius a la regulació del 'tot inclòs'.