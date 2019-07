IB3 estrena aquest dimarts el documental 'Arxipèlag Indòmit', sobre la riquesa natural de Balears

Publicado 22/7/2019 20:03:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'ens de radiotelevisió públic de Balears, IB3, estrena aquest dimarts el documental 'Arxipèlag Indòmit' en el qual es retrata la riquesa natural de Balears captada per terra, mar i aire a través d'imatges d'alta qualitat.

Així ha informat IB3 en una nota en la qual han detallat que el treball audiovisual, dirigit per Rubèn Casas i coproduït per IB3, és el resultat de dos anys i mig d'enregistraments per la geografia balear durant les quatre estacions de l'any.

El documental, de 89 minuts de durada, mostra espècies difícils de gravar, com la geneta eivissenca o un grup de falcons negres que mengen carronya a la Serra de Tramuntana. També apareixen animals endèmics, com el ferreret, aus amenaçades com la baldriga balear o falcons marins, que volen des de Madagascar fins a les Illes.

La cinta, l'emissió de la qual està programada per a aquest dimarts a les 22.15 hores a IB3, ha estat nominada als festivals especialitzats en naturalesa NaturVision i Green Screen Internationals.