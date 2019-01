IBFamilia anuncia que denunciarà davant el Defensor del Poble la llei de drets de la infància de Balears

Publicado 27/1/2019 12:17:25 CET

La 'Llei de l'Atenció i del Drets de la Infància i l'Adolescència de Balears' s'aprovarà aquest dimarts, segons el previst

PALMA DE MALLORCA, 27 Gen. (EUROPA PRESS) -

L'Associació Institut Balear de la Família (IBFamilia) ha anunciat, aquest diumenge, que denunciarà davant el Defensor del Poble la 'Llei de l'Atenció i dels Drets de la Infància i l'Adolescència de Balears', que serà aprovada, segons es té previst, aquest dimarts en el ple del Parlament.

L'associació -que ja va presentar al·legacions formalment el setembre passat- ha detallat en una carta als mitjans les seves propostes per a la redacció de la llei. A més, afirma que l'Administració, per no haver-les inclòs, ha creat "una norma adoctrinadora menyspreant una vegada més el veritable protagonista de l'educació dels menors que són els seus pares".

AL·LEGACIONS I PROPOSTES

En concret, es demana que l'article 30.5 de la citada llei inclogui el consentiment exprés dels pares perquè els seus fills assisteixin a programes d'educació afectiva-sexual, al·legant l'article 27 de la Constitució Espanyola, pel qual es reconeix la llibertat d'ensenyament (art. 27.1) i que afirma que els poders públics garantiran el dret als pares perquè els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui d'acord amb les seves pròpies conviccions (art. 27.3).

D'altra banda, exigeixen que en l'article 4 de la llei de la infància --quan es parla que "l'atenció a les persones menors d'edat es duu a terme mitjançant les accions de promoció i defensa dels seus drets"-- s'afegeixi el text: "i el suport als pares i mares per al satisfactori desenvolupament de l'educació d'aquests mateixos".

Així, en l'article 5 --quan indica que els poders públics han d'incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques que afectin a la infància i l'adolescència--, exigeixin que s'afegeixi "i la perspectiva de família".

Per a l'article 22 --el del "dret a ser sentit i escoltat"-- que podria considerar madura a una persona de 12 anys, exigeixen que se suprimeixi el text "es considera, en tot cas, que té suficient maduresa quan té dotze anys complerts".

IBFamilia demana que es canviï l'article 36 sobre el dret a l'educació i que s'afegeixi que la responsabilitat d'aquesta "competeix als pares". En el punt 4 del mateix article la llei cita "Els centres educatius han d'assumir la responsabilitat d'acollir i educar de manera inclusiva a tot l'alumnat com una tasca bàsica i fonamental dels seus projectes educatius, i han d'engegar estratègies pedagògiques per atendre les diferències individuals en els contextos ordinaris" pel que IBFamilia demana incloure la frase "d'acord amb els pares i mares dels menors".

Finalment, en l'article 39 sobre "Obligacions de les administracions públiques en relació a l'educació" volen que quan es parli de moralitat s'inclogui "sempre en concordança amb el mandat constitucional que empara als pares i mares".