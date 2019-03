IBFamilia demana a les institucions públiques la delimitació de platges per a ús familiar

Publicado 22/3/2019 13:43:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Març (EUROPA PRESS) -

L'Institut Balear de la Família (IBFamilia) ha demanat a les institucions públiques la delimitació de platges per a ús familiar en unes condicions de respecte i empara de la infància.

Segons ha informat IBFamilia en un comunicat, "la presència a les platges del nostre litoral i en les piscines de titularitat pública de persones que no observen les normes mínimes i de respecte pels altres és un fenomen cada vegada més freqüent que preocupa a molts pares".

Per això, ha criticat que els ciutadans "els hi manquen espais per poder gaudir amb normalitat de platges i piscines, i no es veu si més no salvaguardada una indumentària apropiada i un ambient apte per a la majoria de les famílies, la qual cosa suposa una clara discriminació per a la gran majoria dels ciutadans".

D'aquesta manera, han instat a "delimitar espais a les platges, piscines públiques i zones públiques d'esplai annexes per a ús familiar en unes condicions de respecte i empara de la infància", així com a "establir unes normes mínimes que garanteixin el respecte als altres, especialment a la infància, en aquests espais públics".