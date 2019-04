Ictusnet reuneix a Balears a experts europeus per millorar l'atenció a pacients afectats per un ictus

Publicado 4/4/2019 17:22:28 CET

Prop de 500 persones moren a l'any a l'arxipèlag per aquesta causa

PALMA DE MALLORCA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jornada de treball Ictusnet, un projecte europeu finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), ha reunit aquest dijous a un centenar d'experts europeus amb l'objectiu de promoure la col·laboració en investigació i estudiar el suport de noves tecnologies d'anàlisi de dades en l'estudi d'aquesta patologia.

Segons ha informat la Conselleria de Salut en un comunicat, prop de 500 persones moren a l'any en Balears per aquesta causa i centenars pateixen seqüeles i necessiten ajuda en la vida diària.

La consellera de Salut, Patricia Gomez, ha expressat durant la inauguració de les jornades que l'ictus és una de les patologies "d'alt impacte" en termes de salut, amb importants costos personals, familiars i socials i, per tant, és una "preocupació" per a tots els responsables polítics.

En aquest sentit, Gómez ha afegit que els estudis indiquen que un de cada sis balears patirà un ictus durant la seva vida.

A la trobada, en l'organització de la qual han participat la Direcció general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, assisteixen aquest dijous i divendres professionals de deu organitzacions d'Aragó, Balears, Catalunya, Navarra, Occitània i nord de Portugal.

DANY CEREBRAL ADQUIRIT

Segons les dades de la Conselleria de Salut, l'ictus té importants repercussions en l'organització de l'atenció sanitària i requereix professionals altament qualificats per obtenir bons resultats en salut.

En termes econòmics, l'impacte directe s'aproxima als 28.000 euros per pacient i any. Però aquesta despesa només representa el 31 per cent del cost total de l'atenció a les persones que han patit un ictus, ja que cal sumar els costos indirectes associats a les seqüeles i als costos socials derivats de la mortalitat prematura.

Cal assenyalar que l'ictus representa la primera causa del dany cerebral adquirit (DCA). A Baleres, es calcula que cada any 2.500 persones sofriran DCA, les seqüeles de les quals afecten tant a la persona que ha sofert l'accident com a les persones del seu entorn, ja que té efectes a nivell cognitiu i funcional, i això implica la necessitat de suport per al desenvolupament de les activitats de la vida diària. El 2017, 2.836 expedients d'ajuda a la dependència estaven relacionats amb diagnòstic d'ictus.

FACTORS DE RISC

L'ictus és la primera causa de mortalitat entre les dones espanyoles i la segona en els homes, i la freqüència d'aquesta malaltia augmenta a partir dels 55 anys, segons la Conselleria.

A més de l'edat, altres factors de risc associats són la hipertensió arterial, les arítmies cardíaques o altres malalties del cor, la diabetis mellitus, la dislipèmia, l'obesitat, el sedentarisme, el tabaquisme i el consum excessiu d'alcohol, entre d'altres.