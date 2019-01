El III Campionat Mundial d'Ensaïmades obre convocatòria per trobar "la millor ensaïmada del món"

Publicado 16/1/2019 18:59:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tercera edició del Campionat Mundial d'Ensaïmades ha obert la convocatòria per seleccionar la 'Millor Ensaïmada del Món' el 2019, una iniciativa llançada per la distribuïdora Hijos de Ramón Oliver que culminarà a la gran final el Dia de les Illes Balears l'1 de març.

Segons ha informat en un comunicat, el campionat consta d'una primera fase de selecció de candidatures, oberta fins el dia 7 de febrer, i una segona fase que consistirà en un tast final que se celebrarà l'1 de març i en la qual es decidiran els tres guanyadors.

Així, la "gran final" tindrà lloc al Parc de la Mar i reunirà 10 ensaïmades que seran tastades per un jurat d'experts membres de l''Associació de Forners i Pastissers de Balears'. Els participants optaran a tres premis: 1.000 quilos de farina per al guanyador, 500 quilos per al segon classificat i 250 quilos per al tercer.

La distribuïdora Hijos de Ramón Oliver organitza l'esdeveniment, el qual compta amb el patrocini del Govern, entre d'altres.