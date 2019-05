La inscripció a les proves de català creix gairebé un 150% des de principi de legislatura

Publicado 10/5/2019 16:48:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de la Direcció General de Política Lingüística, ha publicat la llista definitiva d'inscrits en la convocatòria de proves de maig de tots els nivells de llengua catalana, la qual reflecteix un increment del gairebé 150 per cent en el número d'inscrits des de principi de legislatura.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, també s'ha publicat l'assignació de centre i aula de les proves escrites que es duran a terme a partir de la setmana que ve.

El dia 16 de maig de 2019 estan convocats els exàmens de B1; dia 21 de maig, de B2; dia 25 de maig, de C1 i de C2, i dia 28 de maig, d'A2 i de Llenguatge Administratiu.

El número total d'inscrits en 2019, a les dues convocatòries anuals que gestiona la Direcció General de Política Lingüística, ha estat de 11.692 persones.

Respecte de la situació que hi havia a l'inici de la legislatura, el 2015, aquestes xifres representen un creixement del 149,94 per cent, mentre que en relació amb les dades de 2016, primeres convocatòries que es van gestionar des de la Direcció General, l'increment és del 57,32 per cent.

Amb tot, en el conjunt de les convocatòries dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019, s'han registrat 45.545 inscripcions.

Sense comptar les dades de la convocatòria en vigor, en aquest període de temps s'han examinat d'algun nivell de català, prop de 31.000 persones, en concret, ho han fet 30.951.