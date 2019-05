Interior ordena que es corregeixin els errors de la web del 26-M i garanteix la fiabilitat de l'escrutini

Publicado 29/5/2019 10:33:56 CET

MADRID, 29 Maig (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de l'Interior ha ordenat que es corregeixin els errors a la web dels resultats provisionals de les eleccions del 26-M i ha subratllat que la fiabilitat de l'escrutini està garantida, segons ha informat a Europa Press un portaveu d'aquest Ministeri. L'error s'ha generat pel criteri de publicació de vots que ha aplicat l'empresa SCYTL-VECTOR, ja que a la web es van reflectir només els vots "útils" i es van ignorar els que no es traduïen en escons.

Segons subratllen des del Ministeri de l'Interior, aquests problemes són freqüents quan se celebren eleccions municipals, on el grau de complexitat en la gestió de dades és major. La UTE que va guanyar el concurs dels comicis celebrats diumenge passat ja té preparada una nova versió de la web, que inclou la suma total de vots emesos, i la previsió és que estigui disponible aquest dimecres.

"El recompte és perfecte, el que ha generat problemes és la publicació de les dades pel bolcat dels mateixos a la web dels resultats provisionals", subratlla un portaveu del Ministeri de l'Interior. Diverses formacions polítiques han denunciat després de les eleccions municipals que havien detectat fallides en el recompte en contrastar el nombre de vots de meses amb el publicat a la web oficial.

SCYTL-VECTOR, la UTE adjudicatària d'aquestes eleccions i, per tant, de la difusió provisional de les dades, ha seguit un criteri de disseny que ha provocant alguns malentesos quan ha bolcat les dades dels partits o agrupacions de partits, ja que els vots que no han servit per sumar regidors no s'han comptabilitzat.

La proclamació definitiva dels resultats del 26-M amb l'escrutini oficial es duu a terme per part de les juntes electorals en un procés que s'inicia aquest dimecres i finalitza el dissabte. El 2015, el Ministeri de l'Interior també va emetre un comunicat després de detectar errors en el bolcat de les dades de les eleccions municipals, que va ser a càrrec d'Indra, mentre que SCYTL-VECTOR es va encarregar de les generals. A més, també llavors es van trigar dies a oferir dades referent a diputacions provincials.

UN PROBLEMA DE DISSENY WEB

Des del Govern s'insisteix que els problemes no es deuen a l'escrutini sinó que es limita a la web de resultats provisionals del Ministeri de l'Interior. "En tots els llocs, a l'espera de la proclamació definitiva d'aquests resultats, l'escrutini i adjudicació de regidors és generalment correcta", assenyalen fonts de Moncloa, que recorden que "sempre" es registren incidències que han de resoldre les juntes electorals de zona.

Afegeixen des de Moncloa que el problema ha estat de disseny de la web i de translació de dades provisionals. "En el total d'Espanya, hi ha milers de vots que aparentment no hi són i, en fer els comptes, sobre la base del que publica la web, aparentment falten i creen confusió sobre l'escrutini i els resultats", emfatitzen, abans de repetir que la previsió és que avui es publiqui una nova versió de la web que corregeixi aquests problemes.