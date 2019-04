Interior i UIB signen un conveni perquè estudiants de traducció atenguin a turistes anglesos víctimes de delictes

Publicado 1/4/2019 14:17:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Secretaria d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior i l'Universitat dels Illes Balears (UIB) han signat aquest dilluns un conveni de col·laboració perquè estudiants de traducció atenguin a turistes de parla anglesa, en dependències de la Guàrdia Civil o la Policia Nacional, que hagin estat víctimes d'algun delicte o contratemps a les Illes.

En roda de premsa, la delegada del Govern a Balears, Rosario Sánchez, ha explicat que, en aquest sentit, s'analitzarà com es distribueixen als centres policials els 25 alumnes participants "valorant on hi hagi més afluència d'anglesos", i ha recordat que, igual que les altres cinc edicions, el treball s'emmarca en les pràctiques universitàries i no és remunerat.