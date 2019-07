Interposen a Eivissa 13 denúncies per venda ambulant durant diversos controls realitzats el cap de setmana

Publicado 29/7/2019 17:29:55 CET

EIVISSA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policia Local d'Eivissa ha interposat aquest cap de setmana 13 denúncies per venda ambulant, segons ha informat l'Ajuntament d'Eivissa aquest dilluns en un comunicat.

Els agents han realitzat controls entre els dies 26 i 28 de juliol en diferents punts del municipi durant els serveis nocturns.

Així, a més de les denúncies per venda ambulant, s'han interposat altres cinc a establiments per publicitat dinàmica oral en la via pública sense permís i altres quatre per infraccions de les ordenances.