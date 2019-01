Investiguen la troballa de dos cossos sense vida en una casa de Llucmajor

Publicado 15/1/2019 14:29:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil investiga la troballa de dos cossos sense vida, una dona de 60 anys i un home de 56, que han estat trobats en una casa de Llucmajor. Eren un matrimoni alemany. Ella ha estat trobada en el llit sense vida i ell penjat a l'interior del domicili.

Segons han informat, l'avís va ser donat per una coneguda de la dona que no sabia gens d'ells des de feia dies. Després d'això, la Guàrdia Civil es va personar al voltant de les 19.00 hores al domicili i, després de no trobar resposta des de l'interior, van sol·licitar una ordre judicial.

Cap a les 21.00 hores, van poder entrar i van trobar el cos sense vida de la dona estès en el llit i el de l'home penjat en el passadís.

Segons han informat, s'estan investigant les causes del succés i s'està a l'espera que se'ls practiqui l'autòpsia per poder llançar més respostes sobre aquest succés.