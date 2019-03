Isern assegura que construirà 1.000 habitatges en el solar de l'antiga presó i a Son Busquets si arriba a alcalde

Publicado 14/3/2019 12:54:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Març (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a l'alcaldia de Palma, Mateo Isern, ha assegurat aquest dijous que, si arriba a Cort, el municipi "comptarà amb els 1.000 habitatges que no ha construït el Pacte en el solar de l'antiga presó i a Son Busquets" i, en aquest sentit, ha manifestat que l'habitatge és "un dels principals problemes dels ciutadans" que "ha anat empitjorant en aquests 4 anys".

En declaracions a un programa d'IB3 recollides pels 'populars' en un comunicat, Isern ha apuntat que, en aquest sentit, "el problema" de l'habitatge "no se soluciona amb demagògia ni discursos exaltats sinó posant més habitatges al mercat", i ha apostat per "habilitar més sòl urbà, modificar l'índex residència i deixar de posar inconvenients als propietaris".

Així mateix, el candidat ha apostat per un model de policia "més proper al ciutadà" i ha qualificat "d'absolutament fonamental" incorporar a 100 nous agents a la plantilla de la Policia Local.

En aquesta mateixa línia, ha sostingut que, sobre aquest cos policial, el proper equip de govern "ha de ser capaç de motivar, fomentar el treball en equip, posar fi als enfrontaments i desconfiança i retornar-li el prestigi, l'autoritat i el reconeixement social".

D'altra banda, el candidat 'popular' ha reconegut que "pateix, i creu que, com ell, moltíssima gent, cada vegada que escolta al Pacte parlar d'economia", afegint que "el que no és economia és proposar la demolició del Palau de Congressos com va plantejar l'esquerra durant la passada legislatura".

"Fomentar la turismofobia, limitar el nombre de creuers, demanar el tancament de l'aeroport a les nits, no perseguir el top manta o necessitar entre 12 i 18 mesos per concedir una llicència urbanística", ha criticat Isern.

Així mateix, s'ha mostrat també molt crític amb la neteja i ha justificat que, "amb 20 milions més en nova maquinària i 200 empleats de reforç a Emaya", "el Pacte ha aconseguit que Palma estigui més bruta que mai".