Isern diu que si és triat alcalde renovarà el paviment del Parc de la Mar de Palma

Publicado 17/5/2019 11:05:38 CET

Els 'populars' critiquen la gestió de la neteja de la ciutat en aquests últims quatre anys

PALMA DE MALLORCA, 17 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a l'alcaldia de Palma, Mateo Isern, ha anunciat aquest dijous que si és elegit batle, la seva formació renovarà el paviment del Parc de la Mar, ja que, segons els 'populars', "necessita una intervenció urgent".

Segons ha informat el PP en un comunicat, la renovació del paviment serà una de les principals apostes del PP en matèria de manteniment de les infraestructures de la ciutat "d'acord amb les necessitats i exigències dels palmesans".

Isern ha insistit que amb 200 milions més de pressupost, el govern d'Hila i Noguera "ha estat incapaç de donar resposta als principals problemes dels palmesans".

El PP apunta al fet que "assumptes d'interès per tots com la neteja, la seguretat, l'habitatge o la mobilitat han empitjorat" el que, al seu judici, constata "el fracàs" del projecte del pacte per a la capital balear.

Isern ha fet aquestes declaracions després de conèixer de primera mà en el transcurs l'estat del barri de Calatrava, una de les més castigades pel problema de les pintades vandàliques.

Així, s'ha compromès a implementar un pla d'acció per afrontar el problema de "la plaga de pintades vandàliques que danyen el nostre patrimoni, entelen la imatge de la ciutat com a destinació turística i tenen un alt cost per a les arques municipals". "Aspiro a ser l'alcalde de Palma lliure de pintades vandàliques", ha conclòs.