Jarabo promet crear un dentista municipal a Palma si governa després del 26 de maig

Publicado 22/5/2019 17:00:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat d''Unides Podem' a l'Ajuntament de Palma, Alberto Jarabo, ha promès aquest dimecres que, si governa després de les eleccions municipals del 26 de maig, crearà un dentista municipal a Palma para "tota aquella gent que no ho pot pagar".

"Moltíssima gent té problemes bucodentales i no es pot pagar un dentista, i és imprescindible que des dels Ajuntaments incorporem un dentista municipal a Palma per atendre a totes aquelles persones que ho necessitin", ha explicat Jarabo en un acte de campanya al costat de la número 4 de la candidatura, Clàudia Costa, i la número 6, Carol Abad, en el qual han presentat les mesures socials del programa electoral.

Precisament Abad s'ha referit a la gratuïtat de l'educació 0 - 3 anys com una de les "apostes fortes" de la formació al costat de la recuperació d'atenció a la dependència per part de les arques públiques, la creació de més places de residències i millorar la qualitat dels llocs de treball.

En clau educativa, Unides Podem planteja crear una Mesa per a la Infància dirigida a les escoles i engegar una Oficina de Capacitats Diverses per millorar l'atenció a la diversitat a les aules. En salut, la formació proposa assegurar atenció domiciliària a persones dependents i crear protocols d'actuació al costat de l'Observatori del Suïcidi per detectar situacions de risc.

D'altra banda, Unides Podem s'ha compromès a ampliar la xarxa de centres de dia per atendre les dificultats a la infància i adolescència en risc. A més, proposen reforçar l'Oficina Antidesahucis de Palma per intervenir en les ajudes al pagament del lloguer i ampliar el catàleg de prestacions socials per incloure "noves realitats" i pobresa nouvinguda.