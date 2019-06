José Hila (PSIB) assumeix l'Alcaldia de Palma després d'un acord amb MÉS i Podem

Publicado 15/6/2019 17:10:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Juny (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSIB a l'Ajuntament de Palma, José Hila, ha assumit aquest dissabte l'Alcaldia de Palma amb 15 vots durant el ple constitutiu de Cort, després d'haver arribat a un acord de governabilitat amb MÉS per Palma i Unides Podem pel qual ocuparà l'alcaldia durant tota la legislatura 2019-2023.

José Hila ha rebut la vara de comandament de la mà de l'alcalde de Palma en funcions, Antoni Noguera, de qui Hila ha dit "ha estat un gran alcalde". Així, Hila ha jurat el càrrec d'Alcalde de Palma seguint la fórmula següent:

"Juro per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del meu càrrec com a alcalde amb lleialtat al Rei i salvar i preservar la Constitució Espanyola com a norma fonamental de l'Estat així com l'Estatut d'Autonomia de Balears", precisament la mateixa fórmula que han escollit els regidors socialistes de Palma, amb excepció del jurament en lloc de la promesa, modalitat que el propi Hila ha escollit quan ha promès el seu càrrec com a regidor.

La votació ha estat nominal i ha donat com a resultat 15 vots per a José Hila, del PSIB; 6 vots per a Julio Martínez, del PP; 4 vots per a Fulgencio Coll, de Vox; i 4 vots per a Eva Pomar, de Ciudadanos (Cs). En aquest sentit, Hila ha comptat amb els vots dels tres regidors d'Unides Podem i dels tres regidors de MÉS - Estimam Palma.

Cal recordar que aquest divendres el PSIB, MÉS i Unides Podem van anunciar l'acord de governabilitat en el Consistori palmesà a través d'un acord programàtic amb 150 mesures i un repartiment d'àrees.

Així, el PSIB assumirà l'alcaldia de la ciutat i gestionarà Medi ambient, Mobilitat, Infraestructures, Seguretat Ciutadana, Funció Pública, Sanitat i Consum, Hisenda, Turisme, Joventut i Esport.

Per la seva banda, MÉS per Palma s'encarregarà de la regiduría de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, que portarà Neus Truyol, a més de gestionar una 'macroárea' de la mà Antoni Noguera, que inclourà Benestar Social, Cultura, Educació i Política Lingüística.

A més, Unides Podem gestionarà les àrees de Model Productiu (inclou Comerç, Treball, Mercats i Mercapalma); Justícia Social, amb Igualtat, Joventut i Majors; i Participació, Coordinació Territorial i Govern Interior. La formació habitada també portarà la portavocía de Cort i dos districtes de la ciutat.

"JURO PER ESPANYA", FÓRMULA ESCOLLIDA PER VOX

En la sessió constitutiva de l'Ajuntament, els regidors de Cort han escollit diferents fórmules per assumir el càrrec de regidors. Així, mentre els regidors socialistes han optat per prometre el seu càrrec, els edils de PP, Ciudadanos (Cs) i Vox han jurat el seu càrrec.

En aquest cas, els regidors de Vox han jurat el seu càrrec mitjançant la fórmula "per Espanya". A més, s'ha donat la circumstància que els membres que han conformat la Mesa --els regidors de major i menor edat-- també formen part d'aquest partit, sent els membres de la Mesa Fulgencio Coll i Sandra Barceló.

"PER IMPERATIU LEGAL"

D'altra banda, els regidors de MÉS - Estimam Palma han promès els seus càrrecs utilitzant la frase "per imperatiu legal" en relació a la lleialtat al Rei.

El regidor Antoni Noguera s'ha referit en la seva promesa de càrrec a "no renunciar al dret a decidir dels pobles i a lluitar per la justícia social", mentre la regidora Neus Truyol ha optat per referir-se a "no renunciar a lluitar per la justícia social, la llibertat i la felicitat de tots els pobles".

Per la seva banda, l'ecosoberanista Llorenç Carrió ha promès el seu càrrec com a regidor "reconeixent el dret a decidir del nostre poble i reivindicant la llibertat d'expressió".

En les files del partit morat també han optat per prometre el càrrec de regidors. En aquest sentit, Alberto Jarabo ha promès salvaguardar la Constitució Espanyola "amb la seva possible reforma i defensant l'estat social i de dret".

Per la seva banda, la regidora Sonia Vivas ha optat per prometre el càrrec assenyalant en "no cejar en la seva obstinació que tots i totes tinguem una Constitució feminista i republicana"..