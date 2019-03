La Junta Electoral prohibeix l'acte del Consell a Inca per presentar el nou accés a l'hospital

Publicado 20/3/2019 16:19:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Provincial de Balears ha acordat la prohibició de l'acte que el Consell de Mallorca tenia previst celebrar a Inca per presentar el nou projecte d'accés a l'hospital d'aquesta localitat, arran d'una denúncia presentada pel PP que considerava que l'acte "tenia clares connotacions electorals".

En un comunicat emès pel PP, s'ha informat que el seu partit considerava que no havia de celebrar-se en el període comprès "entre la convocatòria de les eleccions i la data de la votació", ja que "pot entendre's dins de les activitats prohibides per la llei Orgànica de Règim Electoral General i per les instruccions de la Junta Electoral Central que la interpreten i desenvolupen".

En aquest sentit, la formació considerava que un acte públic d'aquestes característiques "té clares connotacions electorals en relació a la política desenvolupada, tant pel Consell com per l'Ajuntament" i, en conseqüència, "suposa una forma de plantejar realitzacions o assoliments de les autoritats en ple període electoral".

L'acte havia de comptar amb la presència de l'alcalde d'Inca, Virgili Moreno; la consellera insular d'Infraestructures i Territori, Mercedes Garrido, i el director insular d'Infraestucturas, Joan Cifre.

Així mateix, el partit ha recordat que la prohibició es produeix l'endemà passat que la Junta Electoral Provincial també decidís suspendre, arran d'una denúncia del PP, la conferència del ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, en l'Universitat de les Illes Balears (UIB).