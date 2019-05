Junta Electoral rectifica 11 meses on el PSIB va detectar errors i els socialistes podrien recuperar l'alcaldia

Publicado 29/5/2019 12:36:07 CET

EIVISSA, 29 Maig (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral d'Eivissa ha rectificat les 11 meses electorals on el diumenge es van detectar possibles irregularitats, per la qual cosa els socialistes podrien recuperar l'alcaldia de Vila.

Així han informat a Europa Press fonts del partit, que han assenyalat que a les 13.00 hores el PSOE d'Eivissa donarà una roda de premsa per revelar més detalls d'aquest succés.

La Junta Electoral s'ha reunit aquest dimecres a Eivissa amb l'objectiu d'esclarir si va haver-hi algun error informàtic en el bolcat de dades del municipi d'Eivissa, la qual cosa afectaria als resultats que, el diumenge, van alçar al PP com la força més votada amb set regidors, seguit del PSIB, amb sis.

El PSIB havia sol·licitat les actes de les diferents meses per revisar el recompte, en haver-se percatat que a 11 no coincidia el registre manual amb les dades bolcades posteriorment.

La incidència, "no intencionada" segons el PSIB, no afectaria només als socialistes i al PP, sinó a la resta de formacions. Des del PSOE d'Eivissa van explicar també que els correspondrien gairebé 1.100 vots més comptabilitzats per Proposta per Eivissa.