Un Jurat jutja des d'aquest dilluns a un home acusat de matar una dona a Eivissa el 2017

Actualizado 1/6/2019 11:03:08 CET

Sol·liciten vuit anys de presó i una indemnització de 65.000 euros per a la mare de la víctima

PALMA DE MALLORCA, 1 Juny (EUROPA PRESS) -

El Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de Balears celebra a partir del dilluns 3 de juny un judici contra un home acusat d'haver agredit i matat a una dona a Eivissa el març de 2017, fets pels quals se li imputa un delicte d'homicidi.

El Ministeri Fiscal sol·licita per a l'acusat la pena de vuit anys de presó i que indemnitzi amb 65.000 euros a la mare de la víctima.

Els fets van tenir lloc la matinada del 31 de març de 2017, en un pis d'Eivissa on residia la dona. Segons el relat del fiscal, la víctima proveïa a l'acusat de cocaïna i li prestava serveis sexuals.

La Fiscalia sosté que es va deslligar una discussió en la qual l'home va assestar a la dona 21 punxades amb un objecte punxegut, al mateix temps que li pressionava amb força en la boca i el nas.

Les lesions tenien una profunditat d'entre un i sis centímetres, i una de les punxades va aconseguir el cor.

L'ACUSAT ES VA LLIURAR A MADRID: "HE DONAT MORT A UNA PERSONA A EIVISSA"

Uns dies més tard, el 3 d'abril de 2017, l'home es va presentar en un Jutjat de Madrid per entregar-se. Va portar un document en el qual assenyalava: "Em presento avui la Justícia per un delicte de sang. He donat mort a una persona a Eivissa".

En aquest escrit, descrivia la forma en la qual hauria acabat amb la vida de la dona. Per aquest motiu, la Fiscalia aprecia un atenuant de confessió.