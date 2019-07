El Jutjat avala la suspensió de les obres del Gran Casino Teatre Balear de 2015

Publicado 10/7/2019 14:15:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Jutjat Contenciós-Administratiu número 1 de Palma ha desestimat un recurs de l'empresa Gran Casino Teatre Balear contra l'ordre de suspensió d'obres dictada per l'Ajuntament de Palma al gener de 2015.

El Jutjat rebutja que l'empresa disposés del permís obres via silenci administratiu positiu, com al·legava el recurrent, i per això considera que l'ordre de suspensió dictada per Cort s'ajusta a dret.

El portaveu de l'equip de govern municipal, Alberto Jarabo, ha mostrat aquest dimecres la seva satisfacció pel dictamen, que encara no és ferm. Contra la sentència hi cap recurs d'apel·lació. A més, el Jutjat condemna a l'empresa a pagar les costes.

Amb el recurs, l'empresa Gran Casino Teatre Balear pretenia que es declarés nul·la de ple dret la resolució amb la qual l'Ajuntament va ordenar la immediata suspensió de les obres del casino. Aquesta decisió va ser adoptada pel Consell de Gerència d'Urbanisme al gener de 2015, quan el 'popular' Mateu Isern era alcalde i Jesús Valls el regidor d'Urbanisme i Habitatge.

L'empresa assegurava que sí tenia el corresponent permís d'instal·lació i obres atorgat per silenci administratiu positiu. La magistrada ha denegat les seves peticions indicant que "aquesta afirmació no és certa", ja que l'Ajuntament va desestimar el 2015 la sol·licitud d'emissió del certificat.

Va ser a l'empara d'aquesta desestimació que es va dictar la suspensió d'obres, per la qual cosa la jutge entén que Cort va actuar correctament, "atès que les obres s'estaven executant malgrat la denegació expressa de permís".

Bingo Balear va guanyar el concurs del Govern per a la instal·lació d'un casino al centre de Palma, si bé les clàusules especificaven que l'adjudicatari hauria d'obtenir les llicències urbanístiques pertinents de Cort. Les obres es duien a terme a la plaça del Comtat de Rosselló.

L'equip de govern de llavors va justificar la denegació de la llicència assegurant que l'entitat pretenia un nou projecte amb un augment d'aforament, increment de la superfície d'ús públic i afegir activitats complementàries. El següent govern municipal, ja amb Antoni Noguera (MÉS) com a regidor d'Urbanisme, va denegar la llicència per al condicionament del local perquè entenien que les obres que s'havien fet incomplien el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) al centre històric.

El 2016, el Jutjat Contenciós-Administratiu número 3 de Palma va declarar que el precinte de les mateixes per part dels funcionaris municipals es va fer segons la llei.