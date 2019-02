El Jutjat de Violència contra la Dona d'Eivissa reprèn aquest divendres l'activitat sense línia telefònica

Publicado 15/2/2019 14:58:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El president del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB), Antonio Terrassa, ha anunciat que els Jutjats de Violència contra la Dona d'Eivissa han reprès aquest divendres l'activitat a la planta 3 de l'edifici CETIS sense línia telefònica i ha avançat que els Jutjats estan "recuperant gradualment" l'activitat jurisdiccional.

Així ho ha informat en una roda de premsa que ha tingut lloc al TSJIB després d'una sessió extraordinària de la Sala de Govern que ha examinat "les condicions de recuperació" de l'activitat jurisdiccional després de l'incendi que va calcinar dues plantes dels Jutjats. A més, ha avançat que el Ministeri de Justícia està "intentant" escurçar els terminis per finalitzar els treballs al nou edifici dels Jutjats d'Eivissa i, d'acord a les previsions, estaran operatius "en tres o quatre mesos", aproximadament.

D'altra banda, Terrassa ha concretat que la planta 4 de l'edifici CETIS albergarà una macrooficina en la qual es col·locaran els Jutjats d'Instrucció, amb cinc funcionaris, i el Jutjat de Guàrdia, que disposarà set funcionaris. A més, ha detallat que la planta 3 del CETIS acollirà un despatx per a tots els jutges i ha expressat que el TSJIB "reclamarà" despatxos individuals per a tots els jutges.

En la mateixa línia, el president del TSJIB ha explicat que el Jutjat penal "espera recuperar" la seva activitat "el més aviat possible" i que els judicis per als dies 16 i 19 se celebraran en el Jutjat social.

En aquest sentit, el president del TSJIB ha apuntat que els treballadors "podran anar fent feina" per tal que els Jutjats puguin recuperar "gradualment" la funció i ha reconegut que les mesures són "de caràcter provisional" fins que "en uns tres o quatre mesos" el nou Jutjat d'Eivissa estigui en condicions.

Així mateix, des del TSJIB han reiterat que la situació és "de caràcter extraordinari" i que tant els professionals com les institucions "han reaccionat favorablement" a més d'expressar el seu desig que es recuperi l'activitat "al més aviat possible i en les millors condicions". A més, ha recordat que el Jutjat de Guàrdia "ha continuat funcionant" en tot moment.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA SALA DE GOVERN

En la mateixa línia, Terrassa ha concretat que aquest divendres la Sala de Govern del TSJIB ha realitzat una sessió extraordinària en la qual s'ha remarcat que el president del TSJIB es desplaçarà personalment Eivissa tal com ho va comunicar Terrassa per videoconferència als jutges de l'Illa per "avaluar la dimensió i condicions" en les quals realitzen el seu treball.

Així mateix, ha insistit que es procedirà a una "recuperació gradual" de cada assumpte i ha reiterat que el Ministeri de Justícia està duent a terme "estudis i gestions" per llogar dependències en altres edificis a més de "apressar" la finalització dels treballs del nou edifici dels Jutjats d'Eivissa.