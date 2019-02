L'acusat de calar foc a un habitatge a Menorca admet haver agredit a la víctima però nega l'incendi

Publicado 19/2/2019 12:47:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

L'acusat de calar foc a l'habitatge d'un conegut a Menorca després de discutir amb ell per una bicicleta ha reconegut aquest dimarts en el judici haver pegat un cop de puny a la víctima, però ha negat ser l'autor de l'incendi.

Per aquests fets la Fiscalia demana 15 anys de presó. Els fets van ocórrer a Ciutadella (Menorca) en la nit del 8 d'agost de 2016. En el judici, l'acusat ha mantingut que no sabia res de l'incendi quan va ser detingut, mentre que la víctima ha insistit a incriminar-li i ha assegurat que li va dir "no vols sortir, doncs ara sortiràs" i "ara t'enteraràs" abans de calar foc a la porta de la casa.

L'acusat, un jove de 28 anys, ha declarat que va ser a la casa de la víctima, que va discutir amb ell, li va pegar i que després es va marxar. El jove ha incidit que diverses persones van veure l'agressió, però ha negat que tornés 20 minuts més tard i incendiés l'habitatge. "No sóc el perfil d'un piròman, tots els meus delictes són de lesions", ha dit el jove, recalcant que treballa de porter en una discoteca.

A més, l'acusat ha descrit a la víctima com un "delinqüent" que "té molts enemics" perquè "és un politoxicòman", i li acusava d'haver-li robat una bicicleta de 3.000 euros per pagar droga.

ELS VEÏNS VAN PRESENCIAR ELS FETS

Per la seva banda, la víctima ha relatat que el jove va incendiar la casa "davant dels veïns", a els qui "va amenaçar", i que les flames van arribar a diversos metres d'altura. Al moment dels fets es trobaven a la casa, a més de la víctima, els seus pares. Segons han relatat, l'habitatge no té més sortides, per la qual cosa es van quedar sense poder sortir. Van aconseguir apagar el foc amb galledes d'aigua amb ajuda dels veïns.

Diversos dels veïns han declarat com testimonis i encara que no coneixen a l'acusat, han mantingut que qui va agredir la víctima va ser la mateixa persona que va incendiar la casa. Un dels fills del matrimoni veí fins i tot va gravar els fets.

Per la seva banda, els pares de la víctima han relatat que van témer per la seva vida. "En un moment em va poder llevar tot el que havia lluitat tota una vida", ha protestat la mare, que ha explicat que arran d'aquests fets precisa de medicació, que l'incident li ha "llevat anys de vida" i que té "por" de romandre a la seva casa amb la porta tancada. La dona també ha explicat que va percebre l'olor de la gasolina instants abans de l'incendi.

Precisament, els policies que han declarat en el judici que van trobar un envàs de plàstic al carrer a uns 18 metres de l'habitatge incendiat. Les anàlisis practicades per la Policia també van confirmar la presència de gasolina en les mostres preses de la porta.

La Fiscalia també sol·licita una multa de 540 euros i una ordre d'allunyament per cinc anys, així com una indemnització d'1.120 euros per les lesions i els danys ocasionats en l'habitatge. El fiscal aprecia la circumstància agreujant de reincidència perquè l'acusat ja havia estat condemnat per un delicte de lesions aquest mateix any.