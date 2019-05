L'Aeroport de Menorca aconsegueix el seu rècord històric de passatgers a l'abril

Publicado 13/5/2019 14:34:00 CET

MENORCA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

L'Aeroport de Menorca va aconseguir el seu rècord històric de trànsit de passatgers a l'abril, amb 165.900 viatgers, un 15,5 per cent més que en el mateix mes de 2018, segons ha informat aquest dilluns Aena.

De tots ells, 165.607 van volar en connexions comercials, la qual cosa suposa una variació positiva del 15,4 per cent. Des d'Aena han destacat que el passat any l'operativa de Setmana Santa va tenir lloc en la seva major part al març, mentre que aquest any es va desenvolupar íntegrament a l'abril.

El trànsit nacional va ser el que més viatgers va registrar, amb un total de 138.127 passatgers i un increment del 8,3 per cent en comparació al mateix mes de l'any passat. El segueix el Regne Unit, amb 14.274 viatgers, un 26,5 per cent més que els que es van registrar en 2018.

En relació als moviments d'aeronaus, l'aeroport menorquí va gestionar 1.856 operacions, entre enlairaments i aterratges, amb un augment del 10 per cent.

De gener a abril, 419.589 passatgers van circular per les instal·lacions aeroportuàries, un 7,8 per cent més que en el mateix període de 2018.

En relació als moviments, l'Aeroport de Menorca va realitzar en aquests quatre mesos 5.354 operacions d'aeronaus, xifra que es tradueix en un creixement del 5,8 per cent.