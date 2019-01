L'Agencia EFE s'adhereix a la querella contra Florit per la investigació a periodistes

Publicado 29/1/2019 17:19:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'Agencia EFE s'adherirà a la querella interposada davant el Tribunal Superior de Justícia (TSJIB) contra el jutge instructor del 'cas Cursach', Miguel Florit, que ha estat impulsada per Europa Press i Diario de Mallorca, en relació a la investigació a periodistes.

Segons han confirmat fonts d'EFE a Europa Press, la decisió ha estat presa per la seva direcció nacional a partir de les informacions i documents als quals han tingut accés que confirmen que el magistrat va investigar els registres de trucades de la mateixa agència i d'una redactora de la seva delegació balear.

Després d'això, els serveis jurídics de l'agència s'han posat en contacte amb els altres dos mitjans de comunicació amb l'objectiu d'incorporar-se a la querella interposada el passat 13 de desembre.

L'acció penal es presenta pels delictes de prevaricació judicial, contra la inviolabilitat del domicili i contra l'exercici del dret al secret professional dels periodistes.

Cal recordar que Florit va ordenar l'11 de desembre la confiscació de telèfons mòbils del redactor del Diario de Mallorca, Kiko Mestre, i de la redactora d'Europa Press, Blanca Pou, així com el registre de les seves redaccions i l'aprehensió d'ordinadors i documentació d'aquesta agència.

Per la seva banda, la Fiscalia va assegurar en un comunicat emès el 19 de desembre que la confiscació "no va tenir per objecte localitzar o descobrir les fonts d'informació", que "ja eren conegudes per altres vies d'investigació", sinó que perseguia "l'assegurament dels efectes materials procedents del delicte".

SENSE TENIR IDENTIFICATS POSSIBLES AUTORS DE LA REVELACIÓ

No obstant, Florit va requerir el rastreig dels telèfons de periodistes sense tenir identificats als possibles autors de la presumpta revelació de secrets. Així ho indicava en una interlocutòria d'octubre en la qual va acordar sol·licitar a diverses companyies telefòniques els llistats de trucades, geolocalitzacions i altres dades associades als telèfons de tres periodistes i dues redaccions de mitjans de comunicació.

Segons consta al sumari de la peça separada, la primera sol·licitud per part de la Policia per accedir a les dades telefòniques dels redactors, així com del telèfon de l'agència, va tenir lloc el 12 de setembre de 2018. L'ordre es va dictar l'endemà, després que la Fiscalia avalés la mesura -considerant-la "no invasiva" i "proporcionada"-.

D'altra banda, aquest dilluns Europa Press i Pou han presentat un recurs contra una altra interlocutòria de Florit datada al novembre en la qual ordenava obtenir el llistat de trucades i geolocalitzacions de la redactora, per entendre que aquesta actuació vulnera greument el secret professional periodístic, així com el dret a la intimitat i al secret de les comunicacions.

El recurs va dirigit tant al Jutjat d'Instrucció número 12 de Palma com a l'Audiència Provincial de Balears. En aquest escrit, la representació legal de l'agència de notícies demana eliminar aquestes dades del sumari i anul·lar les actuacions posteriors que s'hagin derivat del rastreig.