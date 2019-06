L'Ajuntament de Calvià obre al públic un parc de dolls d'aigua a Son Ferrer

Publicado 29/6/2019 14:32:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Juny (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Calvià ha obert al públic un nou 'splashpark' a Son Ferrer, un parc de dolls d'aigua que forma part d'un dels parcs remodelats emmarcats en el Pla de xoc de manteniment i millora, segons ha informat el Consistori en una nota.

L''splashpark', l'horari del qual és de 10.00 a 21.00 hores, es troba en la confluència dels carrers Cadernera, Gall Salvatge, Indiot i Còndor, en la part central del que serà un parc per a ús familiar. A més, té sòl antilliscant i un sistema de qualitat d'aigua amb depuració i control de PH i clor.

El Consistori ha detallat que l'espai està envoltat per un àrea de gespa artificial i tancat per un clos perimetral. A més, s'ha habilitat una zona d'ombres per a pícnic i un àrea de descans accessible per a majors.