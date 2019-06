L'Ajuntament de Marratxí regala para-sols per al cotxe per fomentar les compres en el petit comerç

Publicado 26/6/2019 13:36:18 CET

Para-sols de l'Ajuntament de Marratxí per a petits comerços del municipi. AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

PALMA DE MALLORCA, 26 Juny (EUROPA PRESS) -

L'àrea de Comerç de l'Ajuntament de Marratxí ha posar en marxa una nova campanya per a aquest estiu, de manera que la clientela de petit comerç del municipi rebrà un para-sol per al cotxe per efectuar una compra simbòlica, a partir d'un euro.

Segons ha informat l'Ajuntament de Marratxí en un comunicat, la iniciativa s'ha activat aquest dimecres, amb la participació notable dels petits establiments del municipi.

Així, a cada comerç li corresponen deu para-sols. En aquesta primera fase, s'han repartit 750 unitats, quantitat ampliable segons l'èxit de la campanya.

En tot cas, els petits comerços que encara estiguin interessats a adherir-se a la iniciativa, poden fer-ho contactant amb l'àrea de Comerç.

La campanya del para-sol se suma a la de 'Viu mallorquinament', promoguda per l'Associació del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca (Pimeco) i a la qual s'ha adherit l'Ajuntament de Marratxí.

En aquest cas, el premi és una tovallola de platja. Per recollir-la, cal personar-se a l'àrea de Promoció econòmica, Comerç, Indústria i Turisme, a Sa Deixalleria --al polígon de Marratxí--, amb el bitllet i els tres segells, cada dia de dilluns a divendres entre les 11.00 i les 14.00 hores.

Totes aquestes iniciatives s'integren a la campanya de referència, coneguda com 'Marratxí estima el petit comerç', que ha inclòs també la celebració d'una sèrie de sessions formatives integrades al programa IComerç, organitzat conjuntament amb l'Institut d'Innovació Empresarial (IDI) del Govern.