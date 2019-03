L'àrea de Formació i Treball d'Inca gestiona la contractació de més de 500 persones durant la legislatura

Publicado 12/3/2019 18:06:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'àrea de Formació i Treball d'Inca ha gestionat la contractació d'un total de 555 persones durant els quatre anys de legislatura mitjançant "les polítiques actives ocupació i inserció laboral, els diferents programes i línies de finançament externes", que han suposat un total de 7'3 milions d'euros d'inversió, ha informat MÉS per Inca en un comunicat.

La candidata a l'alcaldia de MÉS per Inca i regidora d'Educació, Formació i Ocupació de l'Ajuntament, Alice Weber, s'ha mostrat "molt satisfeta" pels resultats obtinguts i ha explicat que s'han generat oportunitats "a tots els perfils de gent possible, tant amb formació com sense, tant amb recursos com sense".

Així mateix, s'ha informat que la majoria de personal contractat prové dels programes mixtos, als quals l'Ajuntament d'Inca ha estat beneficiària d'un 22 per cent de tota l'oferta de Mallorca.

Les dades han estat recollides per l'Institut d'Estadística de Balears (Ibestat) del primer de trimestre de 2019 i indiquen que hi ha 555 persones menys registrades a l'atur respecte al mateix període de 2015, a principi de legislatura.

"Aquestes dades confirmen que des del govern municipal s'ha contribuït a reduir la taxa d'atur creant llocs de treball de qualitat i amb alta inserció laboral i també a millorar els serveis prestats a la ciutadania gràcies a la dotació de personal a totes les àrees de l'Ajuntament", ha considerat Weber.