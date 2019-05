L'Associació Balear de Mindfulness vol declarar Menorca com a illa mindful

Publicado 28/5/2019 18:44:48 CET

MENORCA, 28 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Associació Balear de Mindfulness ha proposat al Consell Insular de Menorca la declaració de Menorca com a illa mindful, la qual cosa implicaria la celebració de diverses activitats, així com fomentar la desestacionalització i avançar en el moviment mindfullness com a "model de societat conscient".

En aquesta línia, han assenyalat que Menorca presenta dues realitats que consideren fonamentals per proclamar l'Illa mindful. D'una banda, és Reserva de Biosfera i, per tant, "sempre s'ha associat a una atmosfera de tranquil·litat" i, per un altre, destaquen el fet que l'illa ha optat per la sostenibilitat.

"La societat menorquina és permeable a la pràctica del mindfulness i els valors de respecte per un mateix i per l'entorn que fomenta", han manifestat. Precisament el divendres donaran començament a la illa les primeres Jornades Menorca Mindful, que se celebraran en el Lazareto del port de Maó.

La trobada s'inaugurarà amb la conferència titulada 'Meditació i benestar: Cap a una psicologia positiva contemplativa', a càrrec d'Ausiàs Cebolla, professor ajudant doctor en la Facultat de Psicologia, adscrit al Departament de personalitat, avaluació i tractaments psicològics de la Universitat de València.

Les jornades continuaran el dissabte amb xerrades com 'Mindfulness: l'art de la contemplació' que oferirà Denko Mesa; 'Treballant amb les emocions difícils', a càrrec de Cessar Cofrade; 'Afrontant l'estrès amb Mindfulness', amb Mauro García; 'Construint un lloc segur. Mindfulness per a famílies', a càrrec de Betlem Colomina, i 'Introducció a l'entrenament en benestar basat en pràctiques contemplativas', d'Ausiàs Cebolla.