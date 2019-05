L'Associació per a Al·lèrgics a Aliments demana al Govern obligar els col·legis a tenir polítiques sobre anafilaxi

Publicado 30/5/2019 14:12:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Associació Espanyola per a Al·lèrgics a Aliments i Làtex (Aepnaa) ha demanat al Govern que promogui una Llei que obligui cada centre educatiu a elaborar i mantenir una política pròpia sobre anafilaxi per ajudar l'alumnat amb al·lèrgia severa, així com a crear plans individualitzats per a cada alumne en risc d'anafilaxi.

Segons han informat des d'Aepnaa, l'objectiu és evitar casos com la defunció a Palma de la nena de cinc anys al·lèrgica a la proteïna de llet de vaca que va morir després d'ingerir, en el seu torn de menjador del col·legi, un sandwich de gelat sense lactosa.

En 2012, la Comissió General d'Educació va aprovar un Document de consens sobre recomanacions per a una escolarització segura de l'alumnat al·lèrgic a aliments i al làtex, que donava especial importància a la formació del personal del centre escolar, a l'elaboració d'un Pla d'Actuació per a l'alumnat al·lèrgic i a la proposta d'un protocol d'intervenció davant una reacció anafilàctica.

En relació a aquest tercer punt, el Document de consens recomanava a les Comunitats Autònomes promulgar la legislació adequada per crear un ambient escolar segur per al nen al·lèrgic i, al mateix temps, protegir als treballadors de l'Educació, aportant criteris "clars" sobre la responsabilitat de custòdia, la conservació i l'administració de la medicació d'urgència.

No obstant això, set anys després, aquesta legislació "no ha estat desenvolupada per les Comunitats Autònomes" i han existit "importants diferències" entre les mesures adoptades per les administracions autonòmiques.

"Aquesta falta de marc legislatiu comú i coherent té conseqüències per a l'alumnat al·lèrgic, ja que cada curs escolar es produeixen nombrosos incidents per exposició als al·lergògens que els causen reacció, arribant en els casos més greus a reaccions severes que comprometen la seva vida", han alertat des d'Aepnaa.

Cal recordar que l'al·lèrgia als aliments, especialment en la infància, és freqüent i afecta entre un 6 i un 8 per cent de la població infantil a Espanya i "tot indica que va en augment".

Davant aquesta situació han demanat la Llei i que sigui desenvolupada de forma conjunta entre els Ministeris competents en Sanitat i en Educació i han ofert la col·laboració de l'Associació "en tot allò que fos necessari" per portar a bona fi el projecte.

LLEI SABRINA A CANADÀ

Segons han detallat, Canadà va ser el primer país a promulgar una legislació en aquesta matèria amb l'aprovació en 2005 de la Llei Sabrina --en homenatge a Sabrina Shannon que va morir als 13 anys d'una anafilaxia en el seu institut--.

"Estem convençuts que una Llei similar, que ja ha estat incorporada per altres països, seria un instrument vàlid i útil per assegurar una escolarització segura, inclusiva i no discriminatòria de l'alumnat amb al·lèrgia als aliments i al làtex", han explicat.