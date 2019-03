L'associació Reido realitza el divendres una demostració de la cerimònia japonesa del te a la Fira del Fang

Publicado 14/3/2019 13:04:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'associació Reido realitzarà a les 18.00 hores del divendres una demostració de la cerimònia japonesa del te com a part de les activitats organitzades aquest any amb motiu de la celebració de la XXXV Fira del Fang, que té com a temàtica destacada 'La ceràmica i el te'.

Segons ha informat l'Ajuntament de Marratxí en un comunicat, la demostració és d'entrada lliure i es durà a terme en la carpa principal del recinte firal.