L'Audiència Nacional envia a presó a l'empresari mexicà detingut a Mallorca tot esperant extradició

Publicado 29/5/2019 16:14:34 CET

MADRID, 29 Maig (EUROPA PRESS) -

El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 1 de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenat l'ingrés provisional a la presó del president del Consell d'Administració d'Altos Hornos de Mèxic (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, que va ser detingut aquest dimarts en l'aeroport de Palma de Mallorca perquè el seu país li reclama en relació a presumptes delictes de corrupció.

Segons informen fonts jurídiques, Ancira, detingut en virtut d'una ordre emesa per Mèxic a Interpol, ha declarat davant Pedraz per videoconferència i s'ha negat a ser extradit, per la qual cosa el jutge ha acordat que ingressi a la presó mentre es realitzen els tràmits, pels quals la justícia mexicana té ara quaranta dies per formalitzar la sol·licitud d'entrega i presentar la documentació que avala la reclamació.

La investigació és a càrrec de la Fiscalia General de la República i de la Unitat d'Intel·ligència Financera mexicanes, els qui van promoure l'ordre de detenció en relació a transferències de fons des d'AHMSA sota sospita de procedir de delictes de corrupció.

En declaracions als mitjans de comunicació a Palma, el seu advocat, Ismael Oliver, ha dit que Ancira Elizondo s'ha negat a ser extradit fins que "arribi la documentació extradicional per poder-se defensar". A més, ha assenyalat que l'acte "deixa oberta la possibilitat que es decreti llibertat en els propers dies o setmanes".

Així mateix, ha dit que una vegada que vagi a un centre penitenciari a Madrid "tornarà a demanar la llibertat", acreditant l'arrelament i que no hi ha possibilitat de risc de fugida.

Segons ha remarcat, hi ha "una cosa elemental: se l'acusa d'una cosa que no ha ocorregut". "No és que sigui discutible, se li acusa de rentar diners per una compravenda d'un condomini i no ha comprat res en els últims 15 anys", ha dit per després avançar que ho acreditaran "per a major tranquil·litat del jutjat d'instrucció però el tema és que no ho ha fet".

VÍCTIMA D'UNA 'VENDETTA'

L'advocat també ha ressaltat que el seu client és víctima d'una "espècie de vendetta" que no té "res que veure" amb un "tema judicial" i que els arguments que han estat exposats per demanar presó preventiva són "gairebé un insult".

Oliver ha detallat que s'acusa Ancira Elizondo de blanqueig de capitals per uns fets ocorreguts el 2014 en relació a la compravenda d'una petroquímica.

Tal com ha dit, "se li acusa que amb els diners obtinguts per aquesta compravenda, va comprar habitatges o condominis a Mèxic" però, segons ha detallat, "ell és el president del consell i no té poder executiu; no pot signar xecs ni transferències".

L'arrest s'ha produït a Mallorca per part d'agents de la Interpol a partir d'una investigació de la Fiscalia General de la República i de la Unitat d'Intel·ligència Financera mexicanes.