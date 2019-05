Detingut a Mallorca el president d'Altos Hornos de México

Publicado 29/5/2019 10:14:05 CET

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El president del Consell d'Administració d'Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, ha estat arrestat aquest dimarts a Espanya, segons ha informat la companyia en un comunicat.

L'arrest s'ha produït a Mallorca per part d'agents de la Interpol a partir d'una investigació de la Fiscalia General de la República i de la Unitat d'Intel·ligència Financera mexicanes per presumptes transferències irregulars des dels comptes d'AHMSA a empreses 'off shore' vinculades a la constructora brasilera Odebrecht i a l'exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, segons informa el diari 'L'Universal'.

La Secretària d'Hisenda i Crèdit Públic va ordenar aquest dilluns congelar els comptes de l'empresa després d'identificar al sistema financer nacional i internacional múltiples operacions amb recursos que presumptament poden estar derivats d'actes de corrupció. Al comunicat de la Secretària d'Hisenda s'implicava també a l'exdirector de Pemex.

L'empresa ha indicat que ha activat immediatament els protocols necessaris per assegurar la continuïtat de les seves operacions i que està a l'espera d'una resposta de la Unitat d'Intel·ligència Financera de la Secretaria d'Hisenda i Crèdit Públic a la sol·licitud presentada el dia d'avui per descongelar els comptes bancaris.

"AHMSA no compta fins al moment amb una informació oficial que indiqui el suport d'aquestes accions, que considerem il·legals i arbitràries, atès que no hi ha hagut una actuació dolosa per part de la companyia o del seu president, ni en cap moment s'ha requerit per part d'una autoritat aclarir algun acte financer", ha indicat.