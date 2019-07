L'Audiència reprèn aquest dimarts el judici a l'empresari que va intervenir en el fitxatge de Casillas pel Porto

Publicado 7/7/2019 13:56:19 CET

L'empresari que va mediar en el fitxatge d'Iker Casillas pel Oporto, Santos Márquez, en la banqueta dels acusats de l'Audiència Provincial, en un judici per administració deslleial

L'empresari que va mediar en el fitxatge d'Iker Casillas pel Oporto, Santos Márquez, en la banqueta dels acusats de l'Audiència Provincial, en un judici per administració deslleial EUROPA PRESS

PALMA DE MALLORCA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears reprendrà aquest dimarts el judici a l'empresari Santos Márquez, que va intervenir en el fitxatge de l'ex porter del Reial Madrid Iker Casillas pel Porto, per un presumpte delicte d'administració deslleial, pel qual l'empresari s'enfronta a una pena de quatre anys de presó.

Segons els escrits d'acusació de la Fiscalia i de la representació d'un altre empresari perjudicat --defensat pel lletrat Jaime Campaner--, el 2008 Santos Márquez i el denunciant van constituir una societat de serveis d'intermediació i gestió al mercat de fitxatges. Márquez actuava com a agent en exclusiva per a la societat i el denunciant aportava els fons per a les gestions.

Segons la Fiscalia, l'acusat, "amb intenció d'obtenir un benefici econòmic" va iniciar al juny de 2015 les actuacions per a la contractació d'Iker Casillas pel Club de Futbol Porto en les temporades 2016/2017 i 2017/2018.

Amb això va obtenir un acord amb el representant del jugador pel qual aquest reconeixia deure una quantitat de 444.750 euros a una altra societat de Márquez, a esquena del seu soci.

No obstant això, segons l'acusació particular, el seu soci havia estat aportant regularment els fons necessaris perquè Santos Márquez pogués desenvolupar la seva activitat. Això incloïa el lloguer d'una casa a Madrid i altres despeses personals.

En aquest sentit, l'acusació particular assenyala que entre el Márquez i el perjudicat existia no només una relació professional sinó també de confiança, per la qual cosa a més de l'apropiació indeguda atribueix a l'acusat un presumpte delicte d'estafa.

El fiscal demana per aquests fets quatre anys de presó, una multa de 3.000 euros i que indemnitzi al denunciant amb els 440.750 euros de les comissions.

Per la seva banda, l'acusació particular reclama sis anys de presó, multa de 5.400 euros i la mateixa indemnització que la Fiscalia més 22.400 euros per les despeses de la seva activitat negociadora entre els mesos de juny i juliol.

MÁRQUEZ DIU QUE JA ESTAVA DESVINCULAT DEL SEU SOCI

En la primera sessió del judici, que va tenir lloc el 27 de juny, l'acusat va assegurar que ja estava desvinculat del seu soci quan es va fer l'operació. L'empresari, que actualment té 66 anys, va indicar que en 2012 va vendre la seva participació al pare del seu soci; des de llavors considera que ja estava desvinculat de l'empresa, Mallorca Viva SL, i que el contracte original ja no tenia "cap validesa".

Va sostenir que a partir d'aquí actuava com a "agent lliure", si bé li va proposar diferents operacions a la societat, però ja no treballava amb ells "en exclusiva". Segons Márquez, els seus antics socis sabien que també realitzava gestions al marge de la seva col·laboració amb Mallorca Viva SL.

A més, va defensar que els viatges que va fer a Portugal que va pagar l'empresa van ser per gestions relacionades amb Paulinho, un altre futbolista representat per la societat, del qual ell era l'agent.

Per la seva banda, l'empresari denunciant va contradir la seva versió. Va explicar que van acceptar comprar les seves participacions per donar-li "una mà" perquè tenia un deute, però que van continuar treballant de la mateixa manera, i que mai es va rescindir formalment el contracte de 2008.

Mallorca Viva SL va seguir fent-se càrrec de les despeses de Márquez fins el 2015, incloent les quotes d'autònom, una nòmina, contracte de telèfon, un canal de televisió de pagament especialitzat en esport, un cotxe i fins i tot un pis a Majadahonda amb una renda mensual de 1.800 euros.

Paral·lelament, el representant d'Iker Casillas, Carlo Cutropia, va declarar, en qualitat de testimoni, que quan Márquez va negociar l'operació ho va fer actuant en nom propi, i no com Mallorca Viva SL.