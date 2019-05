L'EBAP aprova l'oferta formativa de 2019 per al personal de les entitats locals de Balears amb unes 1.100 places

Publicado 30/4/2019 14:49:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Abr.

El Consell de Direcció de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) ha aprovat la nova oferta formativa per al personal al servei de les entitats locals de Balears per a l'any 2019, amb prop de 1.100 places i 40 cursos de formació.

Segons ha informat la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques en un comunicat, també ha aprovat el Pla de Formació per a la Integració i l'Ocupació de les persones amb discapacitat per 2019, enfocat principalment a potenciar la formació relativa als processos d'oposicions en marxa i a les necessitats dels aspirants que optin a les places de reserva de persones amb discapacitat.

El pla de formació de l'EBAP dirigit el personal de les entitats locals de totes les illes consta d'activitats formatives de diverses modalitats -presencials, semipresenciales i en línia- i temàtiques i el nombre total de places previstes és de 1.091.

L'EBAP ha planificat 39 cursos, deu dels quals s'impartiran en modalitat en línia i inclouen destinataris de les quatre illes. En total, hi ha 19 cursos previstos per al personal de les entitats locals de Mallorca (amb 802 places), 12 cursos per a Menorca (148 places), 11 per a Eivissa (122 places) i set per a Formentera (19 places).

A més dels cursos i les activitats organitzades per l'EBAP per al personal de les entitats locals, l'EBAP també assigna aquest any un total de 278.223 euros a les entitats locals -tant als Consells insulars com als ajuntaments i a la Federació d'Entitats Locals de Balears (Felib)- per finançar plans i accions de formació que desenvolupin directament els propis Consells, els ajuntaments i la Felib.

Aquesta quantitat assignada a les entitats locals inclou el 75 per cent del fons estatal aportat a Balears per l'Institut Nacional d'Administració Pública per 2019, i el 100 per cent dels romanents d'aquests fons corresponents als exercicis 2017 i 2018.

Pel que fa a el pla de formació de l'EBAP dirigit el personal de les entitats locals, també s'han previst durant 2019 jornades i conferències de diverses temàtiques amb la participació d'experts de diferents disciplines i amb la finalitat d'obrir debats interprofessionals i aprofundir en temes complexos com les bones pràctiques en participació ciutadana, les administracions públiques intel·ligents, el relleu generacional en l'administració pública, el govern obert i els pressupostos participatius o la gestió del coneixement organizacional en les administracions.

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha presidit la reunió del Consell de Direcció de l'EBAP, en la qual també s'ha aprovat la memòria d'activitats de 2018 de l'EBAP.

Cladera ha aprofitat per agrair la tasca i l'esforç del personal directiu i funcionari de l'EBAP i de la Direcció general de Funció Pública i Administracions Públiques en la posada en marxa aquesta legislatura dels processos d'oposicions en els Serveis Generals, amb una oferta pública d'ocupació de 813 places en aquest àmbit, dins del total de prop de 9.400 aprovades en l'Administració de la CAIB, entre Salut (5.147), Educació (3.436) i Serveis Generals (813).