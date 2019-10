L'economia balear creix un 2% en el segon trimestre, segons CAEB

Publicado 14/10/2019 14:57:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) ha publicat aquest dilluns un nou informe d''Evolució Econòmica', corresponent al segon trimestre de 2019, que assenyala que l'economia balear ha crescut entre els mesos d'abril i juny a un ritme mitjà del 2 per cent interanual.

En termes específics, l'informe apunta al consum privat, pel costat de la demanda, i al sector serveis, pel de l'oferta, com els components "que més han contribuït a sostenir el ritme de creixement" de l'economia durant aquest període, "beneficiats tots dos per l''efecte Setmana Santa'.

No obstant això, Balears manté un creixement "lleugerament inferior" al de l'economia espanyola (2,3%), però que se situa per sobre del de les principals economies de la zona de l'euro (1,1%), especialment de l'alemanya (0,4%) i la italiana (0%).

Pel que fa a la demanda, la trajectòria de l'agregat balear "s'explica pel pols més sostingut" que ha mostrat el consum privat durant el segon trimestre, doncs, amb un creixement estimat de l'1,8% interanual, ha avançat "al mateix ritme que en el primer trimestre".

En aquest sentit, el consum s'ha vist afavorit per la contenció dels preus finals, atès que "la inflació ha registrat entre abril i juny el menor avanç dels últims onze trimestres (0,5%)".

A més, els no residents també han realitzat una "important contribució" al consum, tal com assenyala l'augment, en termes interanuals, de la despesa efectuada pels turistes que han visitat l'arxipèlag durant el segon trimestre (2,9%).

"EL CREIXEMENT ES TEMPERA PEL MINVAMENT DE CONFIANÇA EMPRESARIAL"

Durant el segon trimestre, el creixement de la inversió s'ha moderat fins al 3% interanual, quatre desenes menys que en el primer trimestre (3,4%). Aquest comportament s'atribueix, segons han valorat, "a la rebaixa de les expectatives empresarials que es desprenen de l'evolució de l'índex de confiança empresarial".

Tant el saldo corresponent al balanç de situació del segon trimestre (4,9 punts) com el saldo d'expectatives del tercer trimestre (5,9 punts) s'han situat en valors inferiors als observats un any abans (7,3 punts i 13,3 punts, respectivament).

En aquest context, l'informe apunta que la menor embranzida de la inversió s'ha fet extensiu fins i tot a l'àmbit de la construcció, ja que el pressupost corresponent als projectes d'obra visats entre abril i maig ha disminuït interanualment més d'una desena part (-12,5%).

ELS SERVEIS CREIXEN Al MATEIX RITME

L'informe assenyala que, en relació a l'oferta, el creixement de l'economia balear s'ha sostingut, principalment, "gràcies al comportament dels serveis", que en el segon trimestre han avançat en la mateixa taxa que el trimestre anterior, un 2% interanual.

Des d'aquesta perspectiva, l'activitat del sector ha estat recolzada per la "ferma evolució" de l'afluència turística, que, afavorida pel fet que la festivitat de la 'Setmana Santa' hagi estat aquest any a l'abril, mentre que el 2018 va ser al març i, per tant, va computar en el primer trimestre de l'any, ha aconseguit un volum d'arribades (5.598.971 turistes), lleugerament superior al del mateix període de l'any anterior (5.520.976 persones).

En conseqüència, els hotels de l'arxipèlag han comptabilitzat un recompte de pernoctació entre els mesos d'abril i juny (19,59 milions) pràcticament idèntic al del passat exercici (19,61 milions).

Més enllà dels serveis, el creixement de l'activitat s'ha moderat tant en la indústria, on ha cedit una desena fins al 0,9%, com en la construcció, el ritme de la qual d'avanç s'ha rebaixada cinc desenes fins a situés en el 3,7%.

Pel que fa a la "bretxa territorial", des de la CAEB han considerat que "s'escurça", ja que "Menorca puja i Eivissa i Formentera baixen". L'informe destaca que el diferencial que separa el ritme de creixement dels diferents territoris insulars s'ha reduït en el segon trimestre, atès que Menorca ha accelerat el ritme d'avanç fins a el 1,1%, mentre que Eivissa i Formentera han cedit dues desenes fins al 2,1%.