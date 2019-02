L'EFM aprova per un milió d'euros el contracte de reformes el 2019, que inclou clàusules mediambientals

Publicado 22/2/2019 17:35:56 CET

L'Empresa Funerària Municipal (EFM) ha celebrat aquest divendres la reunió periòdica del seu consell d'administració, en la qual s'han aprovat quatre contractes diferents per un valor total de més d'1,5 milions d'euros. Entre ells destaca, per un milió d'euros, el contracte de reformes el 2019, que inclou clàusules mediambientals.

Segons han informat des de l'Ajuntament, en concret, s'han aprovat els plecs de la licitació del contracte d'obres i reformes de 2019, d'un milió d'euros. Inclou cantería, pintura o manteniment i, a més de les clàusules mediambientals, incorpora clàusules de contractació responsable, com el compromís de reciclar o el d'utilitzar mitjans de transport amb el mínim impacte.

En referència a aquestes clàusules, la regidora i presidenta de la funerària, Antònia Martín, ha dit que "per mantenir un servei públic de qualitat es necessiten també contractes responsables".

A més, s'ha aprovat l'adjudicació de la licitació del servei de manteniment de jardineria i arbrat dels centres i cementiris de l'EFM a favor d'Eulen, per uns 190.000 euros anuals i una durada de tres anys amb possibilitat de dues pròrrogues d'un any cadascuna.

També s'ha aprovat adjudicar la licitació del subministrament d'electricitat de baixa i mitja tensió a Sampol, per 166.000 euros anuals i una durada d'un any de contracte amb possibilitat d'un de pròrroga. Així mateix, s'han aprovat els plecs de licitació del contracte de subministrament de gas natural per 104.000 euros.