L'epidèmia de la grip segueix el seu ascens a Balears i afecta ja a 132,8 persones per cada 100.000 habitants

L'activitat gripal es manté en ascens a Balears i el nom de casos s'ha situat en els 132,8 per cada 100.000 habitants, enfront dels 205,3 registrats a nivell nacional, segons les dades de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica de l'Institut de Salut Carlos III, relatius a la setmana del 14 de gener al 20 de gener de 2019.

Així mateix, des de l'inici de la temporada la taxa acumulada d'hospitalització de pacients amb grip a l'àmbit estatal es de 9,7 casos per cada 100.000 habitants, registrant la proporció més gran de casos entre les persones de 64 anys (56%), seguit d'aquelles d'entre 15 i 64 anys (33%). En el 98 per cent dels pacients es va aïllar el virus A, amb una distribució entre els subtipus de 57 per cent A (H1N1) pdm09 i 43 per cent A (H3N2).

Respecte als casos greus hospitalitzats confirmats de grip (CGHCG) fins al moment, el 54 per cent són homes, i la major proporció de casos és registra en el grup de 64 anys (53%), seguit del grup de 45 a 64 anys (27%), si bé menys del 8 per cent eren menors de 15 anys.

Per tipus de virus de la grip, és va identificar el virus A en el 98 per cent, el virus B en l'1,9 per cent, i el virus C en el 0,1 per cent. Entre els subtipus de virus A , el 55 per cent són A(H1N1) pdm09 i el 45 per cent A(H3N2), si bé aquest percentatge vària entre els diferents grups d'edat, així en els majors de 64 anys predomina A (H3N2), mentre que en els adults joves predomina A(H1N1)pdm09.

El 78 per cent dels pacients van presentar factors de risc de complicacions de grip, dels quals el 43 per cent patia una malaltia cardiovascular crònica, el 31 per cent malaltia pulmonar crònica (31%), i el 24 per cent diabetis. El 69 per cent dels pacients va desenvolupar pneumònia i el 27 per cent va ingressar en UCI.

Respecte a la mortalitat, aquesta setmana ha augmentat un cinc per cent respecte a la setmana anterior, situant-se actualment en el 12 per cent entre els casos greus hospitalitzats confirmats de grip. D'ells, el 77 per cent eren majors de 64 anys, el 20 per cent tenien entre 45 i 65 anys i el 51 per cent eren dones. Per tipus de virus, en el 98 per cent és va confirmar infecció per virus A i en el 2 per cent virus B.

CCAA AMB MÉS INCIDÈNCIA

Des de l'inici de la temporada 2018-19 s'han notificat 8 brots de grip en tres comunitats autònomes, on és va identificar el virus tipus A. Quatre d'ells és van produir en institucions sanitàries, tres en geriàtrics, i un en un col·legi o guarderia. La mitjana d'edat dels pacients afectats és de 70 anys en les institucions sanitàries, i de 74 en els geriàtrics.

Ara bé, en l'última setmana, totes les regions, excepte Extremadura, presenten unes taxes d'incidència de grip per sobre del seu llindar basal (o epidèmic), sent el nivell d'intensitat 'molt alt' al País Basc (542,07 per cada 100.000 habitants) i Cantàbria (535,49 casos); 'alt' a Navarra (424,95), i 'mitjà' a Catalunya (277,67) i Balears (132,8).

En la resta el nivell és baix, excepte Extremadura, on encara és basal (86,23). Així, a Andalusia la taxa se situa en 98,44 casos per cada 100.000 habitants; a Astúries en 246,06; Canàries amb 154,16; Castella i Lleó amb una taxa de 299,32; Castella-la Manxa amb 181,2; Ceuta amb 114,72; Comunitat Valenciana amb 119,92; La Rioja amb 239,11; Madrid amb una taxa de 127,53; i Melilla amb 149,34.

Finalment, l'activitat de grip és epidémica en la resta d'Espanya, excepte a Canàries, on és local, i a Ceuta i Extremadura, on encara és esporàdica.