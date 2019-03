Les Ciutats Patrimoni difereixen sobre els apartaments turístics: "És un problema que no afecta a totes per igual"

Publicado 25/3/2019 10:30:03 CET

SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA/PALMA DE MALLORCA, 25 Març (EUROPA PRESS) -

El president del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya, l'alcalde de Conca, Ángel Mariscal, ha mostrat les discrepàncies que tenen les 15 urbs que formen part de l'organisme sobre el tema dels apartaments turístics i ha assenyalat que "no és un problema que afecti igual en tots els ajuntaments".

Així ho ha assegurat Mariscal en la roda de premsa posterior a l'assemblea general Grup de les Ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya, que s'ha celebrat aquest dissabte a Santiago, on han analitzat aquesta problemàtica els regidors de les 15 urbs que formen part d'aquest grup: Àvila, Santiago de Compostel·la, Segòvia, Càceres, Toledo, Mèrida (Badajoz), Còrdova, Salamanca, Conca, Alcalá d'Henares (Madrid), Eivissa, Sant Cristóbal de la Laguna (Tenerife), Tarragona, Baeza (Jaen) i Úbeda (Jaen).

En aquest sentit, ha destacat que, per exemple, Eivissa i Tarragona sí que tenen una "pressió important" d'aquest tipus d'allotjaments. No obstant això, altres ciutats, com la que ell mateix dirigeix, Conca, "no té aquest problema". Encara així, ha subratllat que quan els apartaments es concentren en determinades zones, "generen molèsties als veïns, que fins i tot han d'anar-se'n d'allí".

Per la seva banda, l'alcalde d'Eivissa, Rafel Ruiz, ha explicat que aquest tipus d'establiments van ser prohibits a la seva ciutat "per garantir la tranquil·litat dels veïns".

Així mateix, ha destacat que aquest problema no solament afecta Espanya ni a les Ciutats Patrimoni, "sinó també a la resta d'urbs turístiques del món" i ha assenyalat que és "una nova forma de moure's en turisme" que s'està desenvolupant

"A Eivissa, com som una ciutat petita, densament poblada, ho hem atallat d'arrel i s'ha prohibit", ha recordat Ruiz, qui ha afegit que "la gran afluència de turistes a l'illa" fa que sigui un cas "diferent" a altres ciutats.

"En el cas de Conca a mi no m'importaria que algun dels pisos que estan buits, sempre que es reguli bé, ja que no tenim el problema que tenen altres grans ciutats, doncs s'ocupin per turistes", ha afegit Mariscal, no obstant això.

A més, ha indicat que, a diferència d'altres urbs com Eivissa, a Conca "no es volen prohibir" aquests apartaments, ja que "si es fan bé, poden ajudar a crear llocs de treball i al fet que s'ocupin els habitatges". "Si els habitatges no s'ocupen això, crea un problema major", ha sentenciat el regidor conquense.