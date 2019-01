Les entrades gratuïtes pels 25 espectacles de 'Zona Restringida' ja estan disponibles a Internet

Publicado 7/1/2019 14:27:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Gen. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha anunciat que a partir d'aquest dilluns els ciutadans ja poden adquirir les entrades gratuïtes de 'Zona Restringida' a la web de la iniciativa, una de les grans novetats del programa de festes de Sant Sebastià 2019 que inclou un total de 25 espectacles escènics en diferents barris de la ciutat.

Segons ha informat Cort en un comunicat, els espectacles se celebraran a partir d'aquest dissabte en espais poc convencionals de la ciutat amb l'objectiu d'apropar la cultura als ciutadans durant les festes, al mateix temps que s'ajuda a descobrir espais poc convencionals com el despatx de l'alcalde, escoles, transport públic, equipaments municipals i domicilis particulars.

Per la seva banda, la regidora de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, Eva Frade, ha destacat que "és una de les grans novetats del programa de festes d'aquest any i neix de la reivindicació de portar més actes de les festes als barris".

L'assessor municipal de la Revetla de Sant Sebastià 2019, Miquel Ferrer, ha assenyalat que la fórmula serà la mateixa que es reproduirà cinc vegades. "Hi haurà una plaça que serà el punt de trobada on la gent arribarà i hi haurà un grup de música des del qual la gent es desplaçarà a espais no convencionals on es representaran les cinc obres", ha afegit.

En concret, el primer espectacle tindrà lloc el 12 de gener a la Plaça de Santa Eulàlia del Districte centre, mentre que els altres tindran lloc el 13 de gener a la Plaça dels Nins del Districte Platja de Palma, el 18 de gener al Casal de Barri de Son Cotoner al Districte Ponent, el 20 de gener al Parc de Can Simonet al Districte Nord i el 21 de gener a la Plaça de Crist Rei al Districte Llevant.

Aquests espectacles tindran una durada aproximadament d'uns 15 minuts i un aforament en funció de l'espai, d'entre 15 i 20 persones. Aquests són 'Efecte Foehn', 'Batwoman', 'Sol Sontingut', 'Frontera' i 'Els Bràquets d'Afrodita'.