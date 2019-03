Les estades hoteleres cauen un 15,6% interanual a Balears al febrer

Publicado 22/3/2019 11:06:38 CET

El nombre de viatgers també va baixar, un 12,53%

PALMA DE MALLORCA, 22 Març (EUROPA PRESS) -

Les estades hoteleres han baixat un 15,6% en Balears durant el febrer de 2019 respecte al mateix mes de l'any anterior, segons l'enquesta de Conjuntura Turística Hotelera publicada aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En concret, a Balears es van registrar 496.637 estades al gener de 2019 enfront de les 588.429 de fa un any. El nombre de viatgers també va baixar, un 12,53%, en passar de 147.818 a 129.292 visitants.

Pel que fa al perfil dels visitants, Balears és la sisena comunitat en estades de turistes estrangers (suposa el 3,5% del total nacional) i la dotzena pel que fa a l'estada per turistes nacionals (2,2% del total d'Espanya). El 64,3% dels viatgers que va rebre la Comunitat al febrer eren estrangers, i van realitzar el 79,3% de les estades.

Per Illes, Mallorca va rebre 41.453 viatgers residents a Espanya i 77.709 estrangers; Menorca, 2.012 viatgers espanyols i 495 internacionals; i Pitiüses, 5.592 turistes espanyols i 2.031 internacionals.

Pel que fa als principals punts turístics, Calvià va rebre 14.425 turistes estrangers i 5.891 espanyols, que van realitzar 103.526 estades en total; i Palma va registrar 42.528 viatgers estrangers i 27.095 residents a Espanya, que van realitzar en total 212.108 estades.

Així mateix, aquest any han romàs oberts deu establiments menys que el febrer de 2018 i, a més, el grau d'ocupació de les places disponibles també ha estat inferior, situant-se en el 45,34%.

Igualment, hi ha 1.987 habitacions menys que fa un any (19.065 en 2019) i el grau d'ocupació per habitacions baixa al voltant de tres punts fins a situar-se en el 54,13%.

L'estada mitjana va ser de 3,84 dies, per sota de la dada de l'any passat. A Calvià puja i aconsegueix els 5,1 dies, però va baixar a Palma.

La xifra de personal emprat en els establiments hotelers de Balears també va baixar en 481, quedant-se en les 6.049 persones.

ELS PREUS HOTELERS AUGMENTEN A BALEARS

L'índex de preus hotelers (IPH) va créixer un 2,59% a Balears durant el febrer, per sobre de la taxa nacional, que puja un 0,52%.

La tarifa mitjana diària (ADR) a les Illes es va situar en 73,64 euros, un 2,99% més que al febrer de 2018, per sota de la mitjana nacional que és de 83,59 euros.

Els ingressos per habitació disponible (RevPar) aconsegueixen els 38,14 euros, un 2,9% més que fa un any, però són inferiors a la mitjana estatal (49,20 euros).

DADES NACIONALS

En el conjunt d'Espanya, els hotels espanyols van registrar 16,5 milions d'estades al febrer, la qual cosa suposa un 0,4% més que en el mateix mes de 2018.

D'aquesta manera, les estades hoteleres encadenen cinc mesos consecutius d'ascensos interanuals. La pujada de febrer ha estat similar a la de gener i ambdues són les més moderades dels últims cinc mesos.

Aquest lleu repunt de les estades al febrer es deu a l'increment en un 2,4% de les realitzades pels espanyols, ja que les efectuades pels estrangers van disminuir un 0,9% interanual.

L'estada mitjana va baixar en el segon mes de l'any un 2,6% respecte al mateix mes de 2018, situant-se en 2,8 pernoctación per viatger.

Segons Estadística, al febrer es van cobrir el 49,9% de les places ofertes, amb un descens anual de el 1%. El grau d'ocupació per places en cap de setmana va aconseguir el 56,5%, la qual cosa suposa un 1,3% menys en relació al mateix mes de 2018.

La taxa anual de l'Índex de Preus Hotelers (IPH) es va situar en el 0,5% al febrer, quatre desenes menys que al gener i 2,7 punts per sota de la taxa de fa un any.

Els hotels van facturar 83,6 euros de mitjana per habitació ocupada, un 0,5% menys que el febrer de 2018.

En els dos primers mesos de l'any les estades en establiments hotelers es van incrementar un 0,4% respecte al mateix mes de l'any anterior.