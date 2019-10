Les mesures anunciades pel Govern després de la fallida de Thomas Cook, a debat aquest dimarts en el Parlament

Publicado 13/10/2019 15:04:11 CET

El Parlament debatrà en el ple d'aquest dimarts les mesures anunciades pel Govern balear després de la fallida de Thomas Cook. En concret, seran el Partit Popular i El PI Proposta per els Illes els qui preguntin sobre aquesta qüestió a la presidenta del Govern, Francina Armengol.

Concretament, el president i portaveu del PP en el Parlament, Biel Company, inquirirà a Armengol sobre quines mesures ha consensuat el Govern per "pal·liar" la fallida de Thomas Cook. Mentre que, el president d'El PI, Jaume Font, interrogarà a la presidenta sobre si el Govern "reconsiderarà" algunes de les mesures preses.

En aquest sentit, la formació que lidera Font ha tramitat una interpel·lació per la via d'urgència en la qual demana la compareixença d'un membre del Govern per tractar les possibles conseqüències en l'economia balear derivades de la fallida del turoperador.

Si bé, Armengol respondrà altres qüestions en el ple. D'una banda, a la presentada pel diputat del grup Mixt Josep Castells Baró, relativa al desenvolupament del Projecte de Llei dels Consells insulars; per un altre, a la del president, diputat i portaveu de Vox Balears, Jorge Campos Asensi, relativa a memòria històrica; i a la del diputat de Ciudadanos Marc Pérez-Ribas Guerrero, relativa als proveïdors de l'administració.

ALTRES QÜESTIONS: INTERNALITZACIÓ D'IB3 I JORNADA LABORAL DOCENT

En la propera sessió plenària en el Parlament s'abordaran a més altres qüestions mitjançant preguntes dirigides als consellers.

La diputada d'El PI Catalina Pons preguntarà a la consellera d'Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, per la internalització dels serveis informatius d'IB3. Mentre que la diputada 'popular' Núria Riera interrogarà al conseller d'Educació, Universitat i Investigació, Martí March, sobre els recursos destinats pel Govern al sistema de control horari de la jornada laboral dels professors.

MOCIÓ SOBRE TRANSPORT MARÍTIM

En la segona part del ple, el Grup Mixt presentarà una moció relativa a la política general del Govern en matèria de transport marítim.

El contingut de la iniciativa se centra en la "triple insularitat" que afecta a Formentera i al fet que "el transport marítim de passatgers i mercaderies que enllaça les illes d'Eivissa i Formentera és essencial per als seus habitants en tractar-se de l'única via d'entrada i sortida de la illa", segons el Grup Mixt.

En aquest sentit, la moció presentada vol posar de manifest que "exceptuant els mesos de temporada alta" la cobertura horària per part de les navilieres "és insuficient per garantir les primeres sortides del matí entre Formentera i Eivissa així com les últimes de la nit en sentit contrari".

Per aquest motiu, insten al Govern que treballi en l'aprovació de la Llei d'Ordenació del Transport Marítim de Balears i "es garanteixi la connectivitat entre les dues illes tot l'any, amb especial atenció a la primera sortida del matí de les 6.00 hores per al trajecte Formentera-Eivissa i una última volta a les 23.30 hores pel que fa al trajecte Eivissa-Formentera".

PNLS SOBRE CÀNCER DE MAMA I CONTROL D'EMISSIONS EN EL MEDITERRANI

Finalment, en el Ple del dimarts es debatran dues Proposicions No de Llei sobre la detecció precoç del càncer de mama, presentada pel PP, i una altra sobre establir un Àrea de Control d'Emissions a la Mediterrània, presentada pel PSIB, Podem i MÉS per Mallorca.

La Proposició No de Llei presentada pels 'populars' se centra d'una banda, a instar a la Conselleria de Salut i Consum a "publicar amb transparència el grau de compliment del programa de Detecció precoç de càncer de mama a Balears" i, per una altra, a elaborar "un pla de xoc" perquè es realitzi a les pacients d'entre 50 i 69 anys que no se'ls ha fet la prova abans de 2020, com estableix el programa autonòmic de detecció precoç de càncer de mama abans de 2020.

Per la seva banda, la Proposició No de Llei dels socialistes, Podem i MÉS per Mallorca insta el Govern i al Govern espanyol a impulsar davant la Unió Europea "totes aquelles mesures necessàries per reduir les emissions contaminants en el Mediterrani per part dels vaixells".

En aquest sentit, reclamen a l'Executiu balear i estatal que impulsin davant l'Organització Marítima Internacional (OMI), "la creació d'una Àrea de Control d'emissions(ECA)".

Finalment, demanen que "totes les mesures impulsades, ho siguin de manera coordinada en tot l'àmbit del Mediterrani" per no afavorir així "la competència deslleial".