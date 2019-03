Les obres de la carretera de Manacor i Son Ferriol s'acabaran a principis de maig

Publicado 29/3/2019 17:08:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Març (EUROPA PRESS) -

Els últims ajustaments de les obres del tram II de la Via Connectora de la carretera de Manacor finalitzaran a principis de maig, segons ha informat aquest divendres el departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca a través d'una nota de premsa.

En aquest sentit la institució insular ha avançat que la setmana vinent es resituaran dos fanals del vial cívic de la carretera de Sineu que uneix Son Ferriol amb Son Llàtzer amb l'objectiu de guanyar espai per a una aturada d'autobús.

Tot i que la via connectora es va obrir el 9 de març, la institució insular ha recordat que les empreses adjudicatàries tenen un termini després de l'entrada en funcionament de les infraestructures per acabar determiniats elements de la via, com netejar l'obra, repassar senyalitzacions, pavimentar els vials cívics i plantar la vegetació.